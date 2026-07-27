Об этом она написала на своей странице в X.

Что сказала Лумер о ракетах для Patriot для Украины?

Блогерка рассказала, что несколько раз была вынуждена спускаться в бомбоубежище из-за угрозы российских баллистических ракет, а также стала свидетелем разрушений, нанесенных ударами по американским предприятиям в Украине. По словам блоггерши, Patriot является исключительно оборонительной системой, перехватывающей баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники. Она подчеркнула, что эти комплексы спасают жизнь мирных жителей, защищают критическую инфраструктуру и вынуждают Россию тратить дорогие боеприпасы без возможности достичь поставленных целей.

Лумер также заявила, что поддержка Украины отвечает интересам самих США. Она утверждает, что по данным американских чиновников и украинской разведки Россия передает Ирану разведывательные данные, которые могут использоваться для атак на американские военные объекты на Ближнем Востоке. По ее мнению, военное сотрудничество между Россией и Ираном, включающее беспилотники, технологии и обмен разведданными, делает поддержку Украины важной составляющей безопасности США. Она полагает, что ослабление российской военной машины уменьшает ее возможности помогать Тегерану.

Блогерка также убеждена, что украинцы фактически сдерживают дальнейшее распространение российской агрессии. По ее словам, если Украина не устоит, Россия может попытаться расширить свою агрессивную политику и на другие страны Европы.

В завершение Лумер обратилась к президенту Дональду Трампу и американскому оборонному ведомству с призывом увеличить поставки ракет Patriot Украине. Она назвала это "малоризиковым рычагом влияния", который одновременно защищает украинских гражданских, повышает цену российской агрессии и укрепляет безопасность Соединенных Штатов.

Напомним, Украина испытывает дефицит ракет для систем Patriot, необходимых для перехвата российской баллистики. По словам Владимира Зеленского, США уже одобрили лицензии на их производство, однако запуск производства требует времени. Президент отметил, что недостаток ракет связан с ситуацией на Ближнем Востоке и недостаточным влиянием санкций на российское производство баллистических ракет. Украина вместе с европейскими партнерами работает над созданием собственной антибаллистической системы ПВО.