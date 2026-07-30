Об этом в интервью 24 Каналу отметила политолог-американист Александра Филиппенко, подчеркнув, что речь идет об аудитории Лоры Лумер в США, которая озвучивала нарративы о "нацистах в Украине", "растрату американских денег" и другие штампы, в частности те, которые дискредитировали Зеленского и которые годами распространялись российской пропагандой.

Лора Лумер – ситуативный союзник Украины

По мнению политолога-американистки, то внимание, которое уделило военно-политическое руководство Украины личности Лумер во время ее визита в нашу страну, было уместным. По ее словам, с блогершей нужно было максимально взаимодействовать, несмотря на то, что ранее она высказывалась об Украине крайне негативно. Но сейчас она – ситуативный союзник, который, по мнению Филиппенко, может быть полезен.

Сейчас этот союзник колоссально важен. Стоит понимать, что послезавтра или через неделю ситуация с Лорой Лумер может измениться, но если какие-то люди сегодня задумались и изменили свое мнение, это уже важно. Точно так же, как Такер Карлсон влиял на этих же людей своими интервью с Путиным, Дугиным и другими. Они вбивали им в головы российскую пропаганду, а Лумер как раз с этой аудиторией и общается, а не с теми, кто и так поддерживал Украину,

– пояснила Филипенко.

Она также напомнила, что сама Лумер признавала свою прежнюю работу на Russia Today и то, что фактически подвергалась влиянию российской пропаганды. Именно поэтому, как отметила политолог-американистка, украинской стороне было важно объяснять ей и ее аудитории базовые вещи, даже если они кажутся очевидными зрителю в Украине.

Отдельно она отметила, что для Украины полезным стало и то, что Лора Лумер сделала в соцсетях репост на свою страницу о встрече Зеленского с Трампом в США: это помогает донести проукраинские месседжи до ее подписчиков.

Полное интервью с Александрой Филиппенко: смотрите в видео