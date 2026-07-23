Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала высказал предположение, что на трансформацию позиции Лумер могли повлиять перемены, произошедшие в американской администрации. Сегодня изменение отношения к Украине наблюдается как у самого Трампа, так и у людей из его окружения.

Визит Лумер в Украину и ее отход от антиукраинской риторики

Большее уважение к Украине, по мнению политолога, связано с ее военными успехами в войне против России. Видя нынешнюю риторику Трампа в отношении Киева, Лумер могла изменить и свою, ведь она следит за президентом США и является одной из его активных сторонниц, в определенной степени его зеркалом.

Здесь есть еще один дополнительный фактор – война с Ираном. Она в определенной степени повлияла на MAGA-среду. Кто-то поддержал Трампа, кто-то, наоборот, его критиковал, как, например, Такер Карлсон. И в этой войне тоже было очевидно, что на стороне Ирана стоит Россия,

– отметил Фесенко.

Он указал на то, что история знает немало примеров, когда происходит мировоззренческая трансформация или изменение отношения к конкретным странам, политическим явлениям. В данном случае, по его словам, очень важно, чтобы эта поездка Лумер по Украине отразилась действительно объективно. Чтобы блогерша рассказала американской аудитории, MAGA-сообществу, где, кстати, до сих пор немало сторонников России, об Украине, которая справедливо борется за свое выживание.

Фесенко подчеркнул, что желательно, чтобы Лумер действительно дала объективную оценку тому, что происходит в Украине. А это, по его мнению, может дополнительно повлиять и на Трампа, поскольку здесь существует взаимная связь. Как президент США влияет на MAGA-сообщество, так и настроения в нем в определенной степени влияют на Трампа.

Неслучайно есть его любимые издания, например New York Post, или блогеры, такие как г-жа Лумер, к которым прислушивается Трамп и которые тоже могут на него влиять. И главное – они могут влиять и на эту среду MAGA, которая является очень консервативной и зачастую критически относилась к Украине. Кто-то был на стороне России. Это не большинство, явно меньшинство, однако сторонники России там были и есть,

– констатировал Фесенко.

Политолог добавил, что большинство этой среды было критически настроено по отношению к Украине, задаваясь вопросом, почему бы давать деньги на российско-украинскую войну, помогать Киеву. Часто звучали мнения о том, что деньги США стоит использовать для самих американцев.

Это, как пояснил Фесенко, типичное настроение экономического и политического эгоизма, популистское, которое очень распространено не только в Соединенных Штатах. Сейчас это наблюдается в некоторых европейских странах.

Этот визит действительно имеет значение. Здесь главное, чтобы она объективно отразила все, что увидит в Украине. У меня всегда есть определенные опасения, когда речь идет о таких людях, которые могут колебаться в своих взглядах. Никогда не знаешь, что будет завтра, послезавтра, как они будут смотреть, в частности, на нашу страну или на Россию,

– отметил Фесенко.

Сама блогерша Лора Лумер заявила, что в течение длительного времени была жертвой российской пропаганды.

Масштаб влияния Лумер

Украинские журналисты, в частности Остап Яриш, работающий в США, назвали Лумер одной из самых влиятельных блогеров и активисток в мире MAGA. Ее аудитория превышает 2 миллиона человек. В первый день поездки в Украину Лумер опубликовала серию постов, которые в сумме набрали более 1,5 миллиона просмотров в социальной сети Х.

В них она пишет о том, как Россия вместе с Китаем вмешивается в американские выборы, как Россия убивает представителей религиозных меньшинств, не принадлежащих к РПЦ, как похитила тысячи украинских детей, помогает Ирану убивать граждан США и поддерживает режим, что желает смерти Дональду Трампу.

То, что она сейчас сделала – это довольно эмоциональные, резкие посты с критикой России и более объективным взглядом на Украину. Я думаю, что это уже положительное явление. Безусловно, главный фактор – то, что она влияет на MAGA-аудиторию, состоящую из сторонников Трампа и в которой для нас наблюдаются проблемные тенденции. В этом смысле это значимое для нас событие, и оно может иметь положительные последствия,

– прогнозирует Фесенко.

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