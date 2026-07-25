Об этом она написала на своей странице в X.

Что рассказала блогерша о том, как проснулась от тревоги?

По словам Лумера, сирена разбудила ее посреди ночи и вызвала сильный испуг.

Меня разбудила воздушная тревога в Украине. После того как я заснула, сирены вызывали у меня чувство паники. Мое сердце безумно колотилось, и мне нужно было перевести дыхание, потому что меня очень испугал громкий звук,

– написала она.

Активистка призналась, что после этого еще больше задумалась над тем, что ежедневно проходят украинцы. Она добавила, что не представляет, как украинцы могут выдерживать ночные воздушные тревоги почти пять лет. По ее словам, сирены напоминают звук громкоговорителя, который пробуждает ночью, а сам этот звук очень страшный и, по ее мнению, негативно влияет на нервную систему.

Не думаю, что это может быть здоровым для нервной системы – слышать такое каждый день,

– подытожила Лумер.

Напомним, Лора Лумер – американская ультраправая политическая активистка, консервативная журналистка и инфлюэнсер. Она имеет более двух миллионов подписчиков в социальных сетях и считается одной из наиболее приближенных к президенту США Дональда Трампа медийных фигур.

До своего визита в Киев в июле 2026 года Лумер неоднократно распространяла тезисы, созвучные кремлевской пропаганде. В частности, она называла Украину "нацистским государством", выступала против предоставления американской финансовой и военной помощи Киеву, утверждая, что средства налогоплательщиков тратятся на "коррумпированный режим".

После приезда в Украину активистка заявила, что долгое время находилась под влиянием российских информационных операций, которые оказали существенное влияние на ее взгляды относительно войны и Украины. Кроме того, Лумер встретилась с Зеленским и записала интервью, в котором смогла задать разные вопросы.

По данным Financial Times, американская ультраправая блоггерша в последнее время кардинально изменила свою позицию по отношению к Украине – от критики до публичной поддержки. Издание отмечает, что из-за близости Лумер к Дональду Трампу и ее влиянию среди сторонников движения MAGA такое изменение риторики может повлиять на отношение части американских ультраправых к Украине.