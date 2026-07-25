Про це вона написала на своїй сторінці в X.

Що розповіла блогерка про те, як прокинулася від тривоги?

За словами Лумер, сирена розбудила її посеред ночі та викликала сильний переляк.

Мене щойно розбудила повітряна тривога в Україні. Після того як я заснула, сирени викликали у мене відчуття паніки. Моє серце шалено калатало, і мені потрібно було перевести подих, тому що мене дуже налякав гучний звук,

– написала вона.

Активістка зізналася, що після цього ще більше замислилася над тим, через що щодня проходять українці. Вона додала, що не уявляє, як українці можуть витримувати нічні повітряні тривоги протягом майже п'яти років. За її словами, сирени нагадують звук гучномовця, який будить серед ночі, а сам цей звук є дуже страшним і, на її думку, негативно впливає на нервову систему.

Не думаю, що це може бути здоровим для нервової системи – чути таке щодня,

– підсумувала Лумер.

Нагадаємо, Лора Лумер – американська ультраправа політична активістка, консервативна журналістка та інфлюенсерка. Вона має понад два мільйони підписників у соціальних мережах і вважається однією з найбільш наближених до президента США Дональда Трампа медійних постатей.

До свого візиту у Київ у липні 2026 року Лумер неодноразово поширювала тези, співзвучні з кремлівською пропагандою. Зокрема, вона називала Україну "нацистською державою", виступала проти надання американської фінансової та військової допомоги Києву, стверджуючи, що кошти платників податків витрачаються на "корумпований режим".

Після приїзду до України активістка заявила, що тривалий час перебувала під впливом російських інформаційних операцій, які суттєво вплинули на її погляди щодо війни та України. Крім того, Лумер зустрілася із Зеленським та записала інтерв'ю, у якому змогла поставити різні запитання.

За даними Financial Times, американська ультраправа блогерка останнім часом кардинально змінила свою позицію щодо України – від критики до публічної підтримки. Видання зазначає, що через близькість Лумер до Дональда Трампа та її вплив серед прихильників руху MAGA така зміна риторики може вплинути на ставлення частини американських ультраправих до України.