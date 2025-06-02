Бегал среди людей: в Киеве заметили лося: в Киеве заметили лося
- В Киеве 2 июня заметили лося в Оболонском районе возле гипермаркета на Почайной.
- Животное бегало среди людей и машин, но удалось избежать аварии; ее дальнейшая судьба неизвестна.
Утром 2 июня в одном из районов Киева заметили лося. Люди даже успели снять животное на видео.
Лось перебегал прямо дорогу перед машинами. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-сообщества.
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В Оболонском районе Киева бегал лось
Животное заметили возле гипермаркета и торговых ларьков на Почайной. Лось был беспокойный. Предположительно, он вышел из леса и потерялся. Лось бежал по улице, где ходят люди и ездят машины. Водители, заметив животное на дороге, удивились, но остановились. К счастью, удалось избежать аварии.
Лось выбегал под машины на Почайной: смотрите видео
По состоянию на 09:26 неизвестно, удалось ли найти животное, или оно ушло в лес и смогло спастись. Однако событие на самом деле является незаурядным. Дикие животные иногда попадают на территорию города, иногда такие "прогулки" для них заканчиваются травмированием.
Лось бегал среди людей в Киеве: видео
Напомним, в последний раз лося на улицах Киева видели в сентябре прошлого года. Тогда животное бродило в Шевченковском районе. Его активно искали сотрудники Центра спасения диких животных, чтобы безопасно его выловить и вернуть в естественную среду.
Обратите внимание! Лось является редким животным и сейчас занесен в Красную книгу Украины.