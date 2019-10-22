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      Лоукостер Wizz Air откроет 6 маршрутов из Запорожья: список

      25 Читати новину українською
      Лоукостер Wizz Air откроет 6 маршрутов из Запорожья: список

      Венгерская авиакомпания Wizz Air намерена открыть сразу 6 маршрутов из Запорожья. Речь идет о рейсах в Вену, Вильнюс, Будапешт, Гданьск, Краков и Вроцлав.

      Информацию подтвердил и мэр Запорожья Владимир Буряк. По его словам, каждый из рейсов будет курсировать два раза в неделю.

      К теме: Wizz Air подняла цены на дополнительные услуги: детали

      Он добавил, что стоимость билетов будет колебаться от 15 евро.

      При выборе данных направлений система выдает информацию, что маршруты подлежат одобрению со стороны власти (This route is pending regulatory approval). При выборе комбинации других направлений соответствующее поле остается пустым.


      Скриншот с сайта Wizz Air

      Wizz Air 22 октября проведет пресс-конференцию в Киеве, на которой лоукостер объявит о дальнейших планах развития на украинском рынке. Запорожье, в случае его официального анонсирования, станет пятым городом в Украине после Львова, Одессы, Киева и Харькова в маршрутной сети Wizz Air. Полеты сюда компания планировала начать еще в 2008 году после открытия рейсов Киев-Запорожье, однако впоследствии пересмотрела свои планы.

      22 октября аэропорт Запорожье открылся в 6 утра после капитального ремонта аэродрома, охватившего замену покрытий взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона.

      К слову: Лоукостер Ernest анонсировал новые маршруты из Украины в Италию: список городов

      К слову, недавно венгерский лоукостер открыл рейсы из Львова и Харькова в Будапешт. Первый рейс состоится 1 июня 2020 года, однако билеты можно купить уже сейчас.

      Что известно о Wizz Air?
      Наибольший лоукост-перевозчик в Венгрии. Авиакомпания осуществляет пассажирские перевозки преимущественно в страны Европы, а также - в Марокко, Израиль, ОАЭ и Казахстан. Всего компания обслуживает примерно 450 маршрутов и соединяет 129 направлений в 38 странах мира.

      blog_ava
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости Запорожья авиация Путешествия Wizz Air
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