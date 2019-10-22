Лоукостер Wizz Air відкриє 6 маршрутів із Запоріжжя: список

Угорська авіакомпанія Wizz Air має намір відкрити одразу 6 маршрутів із Запоріжжя. Йдеться про рейси до Відня, Вільнюса, Будапешта, Гданська, Кракова та Вроцлава.

Інформацію підтвердив і мер Запоріжжя Володимир Буряк. За його словами, кожен з рейсів курсуватиме двічі на тиждень.

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Він додав, що вартість квитків коливатиметься від 15 євро.

При виборі даних напрямків система видає інформацію, що маршрути підлягають схваленню з боку влади (This route is pending regulatory approval). При виборі комбінації інших напрямків відповідне поле залишається порожнім.



Скріншот із сайту Wizz Air

Wizz Air 22 жовтня проведе пресконференцію у Києві, на якій лоукостер оголосить про подальші плани розвитку на українському ринку. Запоріжжя, в разі його офіційного анонсування, стане п'ятим містом в Україні після Львова, Одеси, Києва і Харкова у маршрутній мережі Wizz Air. Польоти сюди компанія планувала почати ще у 2008 році після відкриттям рейсів Київ-Запоріжжя, однак згодом переглянув свої плани.

22 жовтня аеропорт Запоріжжя відкрився о 6 ранку після капітального ремонту аеродрому, що охопив заміну покриттів злітно-посадкової смуги, рульової доріжки і перону.

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До слова, нещодавно угорський лоукостер відкрив рейси з Львова та Харкова до Будапешта. Перший рейс відбудеться 1 червня 2020 року, однак квитки можна купити вже зараз.

Що відомо про Wizz Air?Найбільший лоукост-перевізник в Угорщині. Авіакомпанія здійснює пасажирські перевезення переважно до країн Європи, а також – у Марокко, Ізраїль, ОАЕ та Казахстан. Загалом компанія обслуговує приблизно 450 маршрутів та з'єднує 129 напрямків у 38 країнах світу.