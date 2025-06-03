Вместо врача – молоток аукциона: как ЛОВА продает государственную амбулаторию

ЛОВА продает амбулаторию семейной медицины с молотка. И действительно – чем бы во время войны должны были заниматься чиновники военной администрации? Оказывается, не делать медицинские услуги ближе к людям, а распродавать с аукциона сельские амбулатории.

Продать нельзя передать: ЛОВА определилась с судьбой амбулатории в Великих Грибовичах

Львовская областная военная администрация выставила на аукцион здание под амбулаторию в селе Большие Грибовичи, которую строила по государственной программе и которую должна была передать Львовской общине. Об этом пишет Любомир Зубач, передает 24 Канал.

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Такой себе неожиданный сюрприз, ведь процедура передачи объекта длилась более двух лет. Областные чиновники минимум год тянули с подписанием актов приема-передачи, а тут через Фонд госимущества выставили здание на 195 квадратов на электронные торги уже 13 июня. Причем предусмотрено, что объект продажи может быть перепрофилирован.

Ну действительно, кому нужна амбулатория? Может, общине!

Но давайте начнем с начала.

2018 год. В области начали реализовывать государственную программу "Доступная медицина". Грибовицкий сельский совет утверждает детальный план и выделяет в постоянное пользование Жовковской райбольнице участок площадью 0,0791 га. Напомним, тогда же потому что село было в Жовковском районе.

В ноябре 2018 года управление капитального строительства ЛОГА проводит тендер – и в следующем году строительные работы стартовали. Как строили и почему куча всего недоделано по состоянию на сейчас – отдельная история. В конце концов, ответы на это должны были бы найти правоохранители, ведь был открыт криминал по каждому договору подряда. Но нас интересуют события ближе.

На момент создания Львовской общины амбулатория в Великих Грибовичах не была завершена, не была сдана в эксплуатацию и находилась на балансе ОГА. В 2022 году Львовский городской совет принимает решение, которой дает согласие принять ее в коммунальную собственность и даже появляется распоряжение ЛОВА о передаче объекта завершенного строительства. Но как говорят, что-то пошло не так. И этот процесс закончился ничем.

Вторая попытка была после марта 2023 года. Тогда управление капитального строительства ЛОВА сдает наконец в эксплуатацию здание и регистрирует его как объект недвижимости. Опять появляется распоряжение ЛОВА о передаче амбулатории в коммунальную собственность, и снова Львовский городской совет голосует решение о принятии, и даже создает соответствующую комиссию. Она, конечно, обнаруживает много недоработок, все это фиксирует в акте приема-передачи, который официально отсылает на подпись представителям ОВА.

Далее год ожидания, отправки не одного письма с просьбой подписать-таки акт, чтобы завершить все процедуры с передачей амбулатории. И вот сейчас имеем неожиданную развязку игры в молчание – амбулаторию выставляют на аукцион.

Почему областные чиновники не хотели подписывать акты приема-передачи? Есть предположение. В ОГА очень настаивали, чтобы городской совет подписал авизо, проще говоря, документ стоимости работ строительства. То, за чем тянется шлейф с криминалом. Но поскольку амбулатория уже была сдана в эксплуатацию и на нее оформлено право собственности, городской совет этого юридически сделать не мог.

Как депутат Львовского областного совета призываю ЛОВА и региональное управление Фонда госимущества остановить аукцион. Амбулатория, которую строили за государственные средства и по государственной программе и под которую была выделена коммунальная земля, не имеет права быть перепродана под другие цели. Она должна остаться в пользовании общины. Тем более, что в Великих Грибовичах нет других амбулаторий.

Для справки. Реализация государственной программы "Доступная медицина" началась в начале 2018 года. На территории Львовщины должны были построить 43 амбулатории семейной медицины. На это было выделено более 300 миллионов гривен государственных средств. Но на сегодняшний день в области построена и сдана в эксплуатацию едва ли половина таких медицинских учреждений.