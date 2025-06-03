Продати не можна передати: ЛОВА визначилася з долею амбулаторії у Великих Грибовичах

Львівська обласна військова адміністрація виставила на аукціон будівлю під амбулаторію у селі Великі Грибовичі, яку будувала за державною програмою і яку мала передати Львівській громаді. Про це пише Любомир Зубач, передає 24 Канал.

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Такий собі несподіваний сюрприз, адже процедура передачі об'єкта тривала більш як два роки. Обласні чиновники щонайменше рік тягнули з підписанням актів прийому-передачі, а тут через Фонд держмайна виставили будівлю на 195 квадратів на електронні торги уже 13 червня. При чому передбачено, що об'єкт продажу може бути перепрофільований.

Ну справді, кому потрібна амбулаторія? Може, громаді!

Але давайте почнемо з початку.

2018 рік. В області розпочали реалізовувати державну програму "Доступна медицина". Грибовицька сільська рада затверджує детальний план і виділяє в постійне користування Жовківській райлікарні ділянку площею 0,0791 га. Нагадаємо, тоді ж бо село було у Жовківському районі.

У листопаді 2018 року управління капітального будівництва ЛОДА проводить тендер – і в наступному році будівельні роботи стартували. Як будували і чому купа всього недороблено станом на зараз – окрема історія. Зрештою, відповіді на це мали б знайти правоохоронці, адже було відкрито кримінал за кожним договором підряду. Але нас цікавлять події ближчі.

На час створення Львівської громади амбулаторія у Великих Грибовичах не була завершена, не була здана в експлуатацію і перебувала на балансі ОДА. У 2022 році Львівська міська рада приймає ухвалу, якою надає згоду прийняти її у комунальну власність і навіть з'являється розпорядження ЛОВА про передачу об'єкта завершеного будівництва. Але як кажуть, щось пішло не так. І цей процес закінчився нічим.

Друга спроба була після березня 2023 року. Тоді управління капітального будівництва ЛОВА здає нарешті в експлуатацію будівлю і реєструє її як об'єкт нерухомості. Знову з'являється розпорядження ЛОВА про передачу амбулаторії в комунальну власність, і знову Львівська міська рада голосує ухвалу про прийняття, і навіть створює відповідну комісію. Вона, звісно, виявляє багато недопрацювань, все це фіксує в акті прийому-передачі, який офіційно відсилає на підпис представникам ОВА.

Далі рік чекання, надсилання не одного листа з проханням підписати-таки акт, щоб завершити всі процедури з передачею амбулаторії. І от нині маємо несподівану розв'язку гри в мовчанку – амбулаторію виставляють на аукціон.

Чому обласні чиновники не хотіли підписувати актів прийому-передачі? Маю припущення. В ОДА дуже наполягали, щоб міська рада підписала авізо, простіше кажучи, документ вартості робіт будівництва. Оте, за чим тягнеться шлейф з криміналом. Але оскільки амбулаторія вже була здана в експлуатацію і на неї оформлено право власності, міська рада цього юридично зробити не могла.

Як депутат Львівської обласної ради закликаю ЛОВА і регіональне управління Фонду держмайна зупинити аукціон. Амбулаторія, яку будували за державні кошти і за державною програмою і під яку була виділена комунальна земля, не має права бути перепродана під інші цілі. Вона мусить залишитися в користуванні громади. Тим паче, що у Великих Грибовичах немає інших амбулаторій.

Для довідки. Реалізація державної програми "Доступна медицина" розпочалася на початку 2018 року. На території Львівщини мали збудувати 43 амбулаторії сімейної медицини. На це було виділено понад 300 мільйонів гривень державних коштів. Натомість на сьогодні в області збудовано й здано в експлуатацію заледве половина таких медичних закладів.