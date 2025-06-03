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Колонка написана у співавторстві з Мартіном Хойслінгом – органічним молочним фермером, членом Європейського парламенту від фракції "Зелені – Європейський вільний альянс".

Несправедливе ціноутворення у ЄС

Деякі економісти пояснюють це тим, що переробники харчових продуктів та роздрібні торговці отримують надприбутки завдяки малозабезпеченим домогосподарствам. Тим часом частка роздрібних цін на продукти, яка досягає фермерів, продовжує скорочуватися.

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Наприклад, німецькі виробники отримали лише 21,7% роздрібних цін у 2021 році, і цей показник продовжує знижуватися. Яскравим прикладом є падіння частки фермерів у цінах на хліб: у 1970 році фермери заробляли 19,2% від ціни, яка була на полиці магазину, а до 2022 року ця частка різко впала до 5%.

Виробники молока стикаються з аналогічними проблемами. Між 2014 і 2024 роками ціни на молоко не покривають зростання виробничих витрат. У результаті багато ферм працюють зі збитками, а їхнє виживання залежить від субсидій.

Від фермерів очікується виробництво високоякісних продуктів, водночас забезпечуючи – часто за умови обтяжливих бюрократичних вимог – захист навколишнього середовища, клімату та тварин. Але у міру того, як формулювання вартості зміщується від виробників, прибутки все більше концентруються серед кількох потужних переробників та роздрібних торговців.

Масштабні протести фермерів на початку 2024 року виявили глибоке розчарування в усьому сільськогосподарському секторі ЄС. Однак політична реакція розчарувала. Під тиском консервативних та ліберальних фракцій Спільна сільськогосподарська політика блоку була швидко позбавлена екологічних стандартів, що завдало потужного удару по і без того крихкому екологічному стовпу САП. Тим часом основне питання – забезпечення справедливих цін у всьому ланцюжку створення вартості – не вирішили.

На щастя, питання справедливого ціноутворення в сільському господарстві нарешті набуває політичної ваги. ЄС зараз переглядає свою Директиву про недобросовісну торгівельну практику і правила спільної організації ринку. Ці реформи є результатом Стратегічного діалогу щодо майбутнього сільського господарства ЄС – політичного форуму, започаткованого президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у 2024 році. Комісар ЄС з питань сільського господарства Крістоф Хансен включив частини його рекомендацій до свого політичного порядку денного.

Але для виправлення розірваного ланцюга постачання продовольства в Європі потрібно більше, ніж просто косметичні зміни. Ціни мають встановлюватися знизу вгору, що передбачає чотири ключові реформи, починаючи з забезпечення виконання договірних зобов'язань. Зокрема, молочні фермери часто постачають свою продукцію, не знаючи ціни. Така ситуація була б немислимою в більшості інших секторів.

Реформи у сфері вже розпочалися

Законодавство ЄС вже надає можливості для реформ, як це видно у Франції та Іспанії, де письмові контракти є обов'язковими. Іспанія навіть забороняє продаж за ціною, нижчою за виробничі витрати. Однак у Німеччині спроби запровадити аналогічні заходи були заблоковані сільськогосподарським лобі та його консервативними та ліберальними союзниками.

Крім того, договірні зобов'язання повинні поширюватися на фермерські кооперативи. Хоча вони засновані на прогресивних принципах, багато з цих кооперативів зараз функціонують як звичайні великі корпорації. Вони надають пріоритет найнижчим можливим закупівельним цінам, а не інтересам виробників молока. Однак у таких країнах, як Німеччина, де кооперативи переробляють 70% молока, вони залишаються звільненими від таких вимог.

Також необхідно посилити права організацій виробників. У той час як такі молочні гіганти, як Arla та DMK, контролюватимуть до 13% обсягу молока в ЄС після запланованого злиття, чинні правила ЄС обмежують частку ринку організацій виробників, керованих фермерами, лише 4%. Попри роки інтенсивних дискусій, цей дисбаланс зберігається, перешкоджаючи чесним переговорам.

Політики ЄС повинні обмежити концентрацію ринку в роздрібній торгівлі продуктами. У Німеччині лише чотири роздрібні торговці контролюють 85% ринку харчових продуктів. Сектор перероблення харчових продуктів також є висококонцентрованим. У звіті Німецької комісії з монополій за 2024 рік застерігається, що зростання концентрації ринку шкодить як виробникам, так і споживачам.

Сільське господарство у ЄС повинне стати сталим

Серед цих викликів починають з'являтися перспективні моделі. Одним із прикладів є нещодавно запущений у Німеччині тристоронній контракт, який базується на французькій моделі. Замість того, щоб виробники сліпо постачали продукцію переробникам, які потім підписують окремі контракти з роздрібними торговцями, усі три сторони заздалегідь домовляються про відповідних партнерів та укладають довгострокові угоди з чітко визначеними структурами ціноутворення.

Такі тристоронні контракти містять положення, що зобов'язують проводити щоквартальні перегляди з урахуванням коливань ринку та цін. Окрім ціноутворення, вони охоплюють питання дизайну продукції, маркетингових стратегій та стандартів добробуту тварин та екологічної стійкості. Сприяючи формуванню почуття спільної відповідальності, ці угоди покращують якість та справедливу компенсацію.

Вони також допомагають захистити виробників та споживачів від волатильності ринку, створюють додану вартість у всьому ланцюжку поставок, та пропонують основу для передового досвіду, який можна масштабувати.

З огляду на те, що європейське сільське господарство може залишатися життєздатним лише за умови, що фермери зможуть покривати свої витрати, Європейська рада з молочної промисловості розглядає тристоронні контракти як важливий крок до справедливішої та стійкішої структури ринку. Ці угоди можуть забезпечити стабільність доходів та безпеку планування, що принесе користь усім зацікавленим сторонам: фермерам, переробникам та споживачам, які наразі переплачують за недорогі продукти масового виробництва.

Справедливе ціноутворення також підвищило б стійкість Європи до криз, воєн та зміни клімату. Сьогоднішні штучно занижені ціни стали можливими завдяки надмірній експлуатації природних ресурсів – як у Європі, так і в усьому світі – поряд з поганим добробутом тварин, нестабільною трудовою міграцією та невпинним фінансовим тиском на фермерів. Оскільки багато фермерів у ЄС стикаються з величезними боргами та зростанням витрат на виробництво, не дивно, що лише менше як 12% з них молодші 40 років.

Якщо Європа хоче прогодувати себе в майбутньому, вона повинна зробити сільське господарство економічно та екологічно сталим. Не шляхом збільшення субсидій, а шляхом створення справедливих ринкових умов та запровадження надійних стандартів сталого розвитку. Ринкові рішення, такі як тристоронні контракти, показують, що позитивні зміни можливі, якщо Європа дотримуватиметься цього курсу.