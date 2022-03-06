Love is: женщина пыталась вывезти 50-летнего мужчину за границу в багажнике авто – видео
Ночью 6 марта женщина пыталась вывезти 50-летнего мужчину в багажнике машины. Инцидент произошел в Закарпатской области на границе с Венгрией.
В ГПСУ сообщили, что пограничники обнаружили мужчину, который прятался под вещами в багажнике "Лексуса".
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Правонарушителя обнаружили в пункте пропуска "Лужанка". Водитель таким образом пыталась вывезти за границу своего 50-летнего мужа, хотя ему запрещено покидать Украину из-за военного положения.
Видео, как женщина хотела вывести мужчину за границу в багажнике:
Что угрожает мужчине и женщине
Теперь мужчину ждет административная ответственность за попытку незаконного пересечения границы Украины. Далее в военкомате будет приниматься решение о его мобилизации.
А вот жене грозит уголовная ответственность за организацию незаконного перемещения лиц через границу. Максимальный срок – до 5 лет лишения свободы.
Напомним, что на период действия правового режима военного положения мужчины – граждане Украины, в возрасте от 18 до 60 лет, кроме определенных исключений, – не могут выехать за границу.
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