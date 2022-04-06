Ложь и манипуляции: как оккупанты используют тезисы Борреля для пропаганды

Российская пропаганда не устает выдавать желаемое за действительное, используя ложь и манипуляции. На этот раз жертвой нарративов оккупантов стал Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель.

Российская пропаганда разгоняет якобы цитату Борреля о том, что "рубль хорошо противостоит санкциям". Как всегда, враг пытается ввести всех в заблуждение.

Читайте также Интернациональный батальон: в сети появился фейковый двойник

Извращение слов Борреля

Жозеп Боррель действительно говорил об экономике России. По его словам, Западу нужно усилить санкции, ведь текущего давления недостаточно, чтобы Путин и его прихвостни прекратили войну. Соответственно, никакого восхищения российским рублем и экономикой оккупантов он не выражал.

Кремлевским пропагандистам не нужно спешить: санкции введены без конкретного срока, так что действие ограничений оккупанты в полной мере еще не почувствовали. Кроме того, только полный дурак, которыми агрессор богат, не увидит разницы между заявлениями пропаганды и реальностью.

Смотрите также – "Идут за кораблем": российских дипломатов массово выдворяют из ряда стран: видео