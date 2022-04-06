Російська пропаганда розганяє нібито цитату Борреля про те, що "рубль добре протидіє санкціям". Як завжди, ворог намагається ввести всіх в оману.

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Перекручування слів Борреля

Жозеп Боррель справді говорив про економіку Росії. За його словами, заходу треба посилити санкції, адже поточного тиску недостатньо, щоб Путін та його посіпаки припинили війну. Відповідно, жодного захоплення російським рублем та економікою окупантів він не висловлював.

Кремлівським пропагандистам не треба поспішати: санкції введені без конкретного терміну, тож дію обмежень окупанти повною мірою ще не відчули. Окрім того, лише цілковитий дурень, якими агресор багатий, не побачить різниці між заявами пропаганди та реальністю.

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