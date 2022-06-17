Ложь о зерне и оправдании войны против Украины: что Путин наговорил на выступлении в Петербурге

Президент России Владимир Путин выступил на Петербургском международном экономическом форуме. Его речь состояла из традиционных обвинений в сторону Запада и Украины.

В первую очередь президент государства-агрессорки оправдывался из-за причины своего нападения на Украину. Заявил, мол, это было "вынужденным и необходимым решением".

По логике Путина Россия вторглась на территории другого суверенного государства, чтобы отстаивать свою "безопасность и право на свободное развитие". Как именно Украина мешала "развиваться" государству-агрессорцу - не объяснил.