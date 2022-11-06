"Посягательство на территории" и Сталин: МИД Венгрии наконец-то отреагировал на маразм Путина

В МИД Венгрии опровергли маразматическое заявление Владимира Путина о том, что у страны якобы есть "территориальные претензии" к Украине. Глава Кремля озвучил новую порцию фейков 4 ноября.

Путин выполз из бункера, чтобы скормить своему "пушечному мясу" басню о том, что Венгрия, Румыния и Польша вроде бы тоже могут иметь "территориальные претензии" к Украине и "покушаются" на западные регионы. Глава Кремля даже упомянул о Сталине, который якобы "отнял" эти земли у государств.

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В МИД Венгрии опровергли заявление диктатора и отметили необходимость немедленного прекращения огня. Правда, упомянули и о "мирных переговорах".

Румыния и Польша уже отреагировали на ложь Путина

В МИД Румынии подчеркнули, что поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины. Кроме того, добавили, что "захватническая война, начатая Россией 24 февраля, является серьезным и агрессивным нарушением принципов международного права".

В Польше слова Путина назвали "безумием". На маразм "деда из бункера" отреагировал Станислав Жарин – спикер координатора польских спецслужб и правительственный уполномоченный по вопросам безопасности информационного пространства.

Казалось бы, дно нельзя пробить нескончаемое количество раз. В то же время, Путину это удается.

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