"Ложь врага нам на руку": офицер НГУ рассказал, как Россия пытается продвигаться на фронте

Российская армия продолжает оказывать давление на фронте, используя численное превосходство и пытаясь найти слабые места в украинской обороне. В то же время даже большие силы и большие потери не позволяют оккупантам достичь того темпа продвижения, на который рассчитывает их командование.

Офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш в эфире 24 Канала рассказал, какую тактику применяют россияне при продвижении и почему ложные доклады собственному командованию в конечном итоге создают проблемы для самих оккупантов.

Россияне ищут слабые места небольшими группами

На отдельных участках фронта противнику удается продвигаться, используя нехватку личного состава в Силах обороны Украины. Для поиска украинских позиций российское командование отправляет вперед военных, которых сами оккупанты называют "открывателями".

"Открыватели" – это те, кто идет первыми, находит позиции Сил обороны Украины и в 90% случаев гибнет. Наша основная задача – уничтожить противника еще до того, как он подойдет к позициям,

– пояснил Отченаш.

Если такой группе удается обнаружить украинскую позицию, россияне сразу пытаются нанести по ней массированный огневой удар. Из-за этого особенно большая нагрузка ложится на беспилотные подразделения, которые должны находить и уничтожать пехоту еще во время приближения.

Параллельно Россия усиливает атаки на гражданское население и инфраструктуру. За последний период под атаками оказались железная дорога, электроподстанции и жилые дома, а наряду с давлением на тыл противник продолжает продвигать небольшие группы на фронте.

Второй шаг – противник пытается продвигаться на фронте небольшими группами и добиться хотя бы каких-то успехов. Но по сравнению с теми силами, которые они задействуют, эти результаты абсолютно минимальны,

– подчеркнул офицер бригады "Рубеж".

Только в полосе обороны 4-я бригада оперативного назначения ежедневно уничтожает от 20 российских военнослужащих. За год такие потери сопоставимы примерно с личным составом двух бригад, однако против этого участка россияне задействуют как минимум пять бригад, многочисленные полки и специализированные подразделения.

Россия пытается сломить единство изнутри

Незначительные результаты на фронте Россия пытается компенсировать информационно-психологическими операциями. Их цель – отвлечь внимание от ответственности Москвы за войну и продвигать среди украинцев мысль о необходимости мира любой ценой.

Как бы мы, украинцы, ни хотели закончить эту войну, просто перестать стрелять и наконец-то жить нормальной жизнью, Россия этого не хочет. Если мы просто перестанем стрелять, нам останется поднять руки и стать сателлитом Российской Федерации,

– сказал Отченаш.

Подобный сценарий Украина уже переживала более века назад. Российская оккупация тогда завершилась массовыми гибелями, уничтожением украинской государственности и длительными попытками подавить национальную идентичность. Для информационного давления Москва использует и внутренние проблемы Украины.

Коррупционные скандалы, конфликты вокруг территориальных центров комплектования и другие чувствительные темы российская пропаганда пытается усиливать и использовать для раскола общества.

Это те сферы, на которые Россия пытается воздействовать, чтобы сломить наше единство, нашу силу, в частности моральную,

– пояснил офицер бригады "Рубеж".

Российская риторика при этом меняется вместе с ситуацией на фронте: наряду с угрозами новыми ударами все больше усилий направляется на внутренние противоречия в Украине и попытки ослабить готовность общества продолжать сопротивление.

Ложь командования увеличивает потери россиян

В зоне обороны бригады "Рубеж" российские подразделения уже испытывают нехватку личного состава, хотя командование продолжает требовать новых штурмов. Одной из причин дополнительных потерь становятся ложные доклады о якобы захваченных населенных пунктах, после которых следующие группы получают задание продвигаться с позиций, которые россияне на самом деле не контролируют.

Они сообщают своему командованию, что уже захватили тот или иной населенный пункт, а он даже близко не захвачен. Им дают приказы продвигаться дальше, а там ложь на ложи. Соответственно, отправляют большое количество людей, которые просто гибнут,

– рассказал Отченаш.

Несмотря на большие потери, Россия продолжает скрытую мобилизацию. По информации ГУР, противник может задействовать около 600 тысяч военнослужащих, и такое количество нельзя недооценивать даже при невысоком уровне их подготовки.

Даже 600 тысяч безоружных, невооруженных россиян – это все равно 600 тысяч. А я уверен, что их оденут, обуют, вооружат и немного подготовят. Это уже сила, которая представляет для нас опасность, и к этому нужно готовиться,

– подчеркнул офицер НГУ.

Для противодействия новому пополнению российской армии необходимо наращивать количество экипажей беспилотных комплексов, средств поражения живой силы и продолжать наносить удары по логистике и военной инфраструктуре противника. Такие удары уже сказываются как на мобилизационных возможностях, так и на общей боеспособности российских подразделений.

В зоне ответственности бригады "Рубеж" противник продолжает нести значительные потери и уже жалуется на нехватку сил для штурмовых действий. По оценке Отченаша, в ближайшее время это не позволит россиянам достичь тех результатов, которых от них требует командование.

Отченаш рассказал о штурмах россиян: смотрите видео