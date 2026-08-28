Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш в ефірі 24 Каналу розповів, якою тактикою росіяни намагаються просуватися та чому неправдиві доповіді власному командуванню зрештою створюють проблеми для самих окупантів.

Росіяни шукають слабкі місця малими групами

На окремих ділянках фронту противнику вдається просуватися, використовуючи нестачу особового складу в Силах оборони України. Для пошуку українських позицій російське командування відправляє вперед військових, яких самі окупанти називають "відкривачками".

"Відкривачки" – це ті, хто йде першими, знаходить позиції Сил оборони України і в 90% випадків гине. Наше основне завдання – знищити противника ще до підходу до позицій,

– пояснив Отченаш.

Якщо такій групі вдається виявити українську позицію, росіяни одразу намагаються завдати по ній масованого вогневого ураження. Через це особливо велике навантаження припадає на безпілотні підрозділи, які мають знаходити й знищувати піхоту ще під час наближення.

Паралельно Росія посилює удари по цивільному населенню та інфраструктурі. За останній період під атаками опинялися залізниця, електропідстанції й житлові будинки, а разом із тиском на тил противник продовжує просувати малі групи на фронті.

Другий крок – противник намагається просуватися на фронті малими групами й отримати хоча б якісь досягнення. Але в порівнянні з тими силами, які вони застосовують, ці результати абсолютно мінімальні,

– наголосив офіцер бригади "Рубіж".

Лише у смузі оборони 4 бригади оперативного призначення щодня знищують від 20 російських військових. За рік такі втрати співмірні приблизно з особовим складом двох бригад, хоча проти цього відтинку росіяни залучають щонайменше п'ять бригад, численні полки та спеціалізовані підрозділи.

Росія намагається зламати єдність зсередини

Невеликі результати на фронті Росія намагається доповнювати інформаційно-психологічними операціями. Їхня мета – змістити увагу з відповідальності Москви за війну й просувати серед українців думку про необхідність миру за будь-яку ціну.

Як би ми, українці, не хотіли закінчити цю війну, просто перестати стріляти й нарешті жити нормальним життям, Росія цього не хоче. Якщо ми просто перестанемо стріляти, нам залишиться підняти руки й стати сателітом Російської Федерації,

– сказав Отченаш.

Подібний сценарій Україна вже переживала понад століття тому. Російська окупація тоді завершилася масовими смертями, знищенням української державності та тривалими спробами придушити національну ідентичність. Для інформаційного тиску Москва використовує й внутрішні проблеми України.

Корупційні скандали, конфлікти навколо територіальних центрів комплектування та інші чутливі теми російська пропаганда намагається посилювати й використовувати для розколу суспільства.

Це ті сфери, на які Росія намагається впливати, щоб зламати нашу єдність, нашу силу, зокрема моральну,

– пояснив офіцер бригади "Рубіж".

Російська риторика при цьому змінюється разом із ситуацією на фронті: поряд із погрозами новими ударами дедалі більше зусиль спрямовують на внутрішні суперечності в Україні та спроби послабити готовність суспільства продовжувати спротив.

Брехня командуванню збільшує втрати росіян

У смузі оборони бригади "Рубіж" російські підрозділи вже відчувають нестачу особового складу, хоча командування продовжує вимагати нових штурмів. Однією з причин додаткових втрат стають неправдиві доповіді про нібито захоплені населені пункти, після яких наступні групи отримують завдання просуватися з позицій, яких росіяни насправді не контролюють.

Вони передають своєму командуванню, що вже захопили певний населений пункт, а він навіть близько не захоплений. Їм дають накази просуватися далі, а там брехня на брехні. Відповідно, посилають велику кількість людей, які просто гинуть,

– розповів Отченаш.

Попри великі втрати, Росія продовжує приховану мобілізацію. За інформацією ГУР, противник може залучити близько 600 тисяч військовослужбовців, і таку кількість не можна недооцінювати навіть за невисокого рівня їхньої підготовки.

Навіть 600 тисяч беззбройних, невдягнутих росіян – це все одно 600 тисяч. А я впевнений, що їх одягнуть, взують, дадуть зброю і трохи підготують. Це вже сила, яка для нас є небезпечною, і до цього потрібно готуватися,

– наголосив офіцер НГУ.

Для протидії новому поповненню російської армії потрібно нарощувати кількість екіпажів безпілотних комплексів, засобів ураження живої сили та продовжувати бити по логістиці й військовій інфраструктурі противника. Такі удари вже впливають і на мобілізаційні можливості, і на загальну боєздатність російських підрозділів.

У смузі бригади "Рубіж" противник продовжує зазнавати значних втрат і вже скаржиться на нестачу сил для штурмових дій. За оцінкою Отченаша, найближчим часом це не дозволить росіянам досягти тих результатів, яких від них вимагає командування.

Отченаш розповів про штурми росіян: дивіться відео