"Все зависит от реакции начальника": Апостол объяснил причины ложных докладов на фронте

Проблема ложных докладов о ситуации на поле боя в значительной степени зависит от реакции высшего командования на сообщения подчиненных. Если руководитель адекватно реагирует на сложные ситуации, командиры низшего звена не будут бояться сообщать о реальном положении дел.

Об этом рассказал командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол во время встречи с журналистами.

Почему командиры могут скрывать реальную ситуацию на фронте?

Причиной сокрытия реальной ситуации часто становится ненадлежащее отношение высшего командования к подчиненным. Командиры должны иметь возможность объективно сообщать о потере позиций, не опасаясь несоразмерной реакции руководства.

В то же время командующий пояснил, что достоверность докладов напрямую зависит от атмосферы в отношениях между начальниками и подчиненными.

По его словам, должная реакция руководства на сложные обстоятельства побуждает подчиненных предоставлять объективную информацию.

Проблему ложных докладов с фронта ранее комментировал и президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что командиры не должны бояться сообщать о потере позиций, ведь главным приоритетом должно оставаться сохранение жизни военнослужащих. По словам главы государства, даже если подразделение отошло с определенной позиции, это не означает, что ситуацию невозможно исправить впоследствии.