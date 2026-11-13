"Усе залежить від реакції начальника": Апостол пояснив причини неправдивих доповідей на фронті

Апостол про причини неправдивих доповідей / 24 Канал

Проблема неправдивих доповідей про ситуацію на полі бою значною мірою залежить від реакції вищого командування на повідомлення підлеглих. Якщо керівник адекватно реагує на складні ситуації, командири нижчого рівня не боятимуться повідомляти про реальний стан справ.

Про це розповів командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол під час зустрічі з журналістами. Adv популярні відео Чому командири можуть приховувати реальну ситуацію на фронті? Причиною приховування реальної ситуації часто стає неналежне ставлення вищого командування до підлеглих. Командири мають отримувати можливість об'єктивно повідомляти про втрату позицій, не побоюючись непропорційної реакції керівництва. Водночас командувач пояснив, що достовірність доповідей безпосередньо залежить від атмосфери у взаєминах між начальниками та підлеглими. За його словами, належна реакція керівництва на складні обставини спонукає підлеглих подавати об'єктивну інформацію. Проблему неправдивих доповідей із фронту раніше коментував і президент Володимир Зеленський. Він наголошував, що командири не повинні боятися повідомляти про втрату позицій, адже головним пріоритетом має залишатися збереження життя військовослужбовців. За словами глави держави, навіть якщо підрозділ відійшов із певної позиції, це не означає, що ситуацію неможливо виправити згодом.

Ексклюзиви 24 каналу

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter