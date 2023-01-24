Пособника Лозинского взяли под стражу с возможностью внести 805 тысяч гривен залога

Пособника бывшего замминистра Василия Лозинского взяли под стражу. Тем не менее он может выйти под залог в размере 805 тысяч гривен.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения пособнику Василия Лозинского. Без внесения залога он будет находиться под стражей, по меньшей мере, до 21 марта 2023 года.

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Судья удовлетворил ходатайство НАБУ частично

24 января, следователь судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ. Он применил к пособнику Василия Лозинского, которого поймали на взятке, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 805 200 грн.

Срок содержания под стражей – до 21 марта 2023 включительно.

Что будет, если за него внесут залог

Продолжается суд по избранию меры пресечения Василию Лозинскому, подозреваемому в получении взятки, злоупотреблении служебным положением и хищении бюджетных средств. По состоянию на 18:20 Высший антикоррупционный суд заслушивает адвоката обвиняемого, однако пособники экс-министра по этому делу уже получают меры пресечения.

В случае внесения залога подозреваемый обязан:

прибывать по каждому требованию к следователю (детективу), прокурору и суду,

не оставлять Львовскую область без разрешения следователя (детектива), прокурора, следственного судьи, суда;

сообщать следователю (детективу), прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы;

воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами;

сдать на хранение в Управление Государственной миграционной службы во Львовской области паспорт (паспорта) гражданина Украины для выезда за границу, а также другие документы, разрешающие право на выезд из Украины.

По делу о взятке Лозинскому фигурируют 5 подозреваемых

Напомним, что детективы агентства и работники САП разоблачили и прекратили деятельность организованной преступной группировки, в состав которой входил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василий Лозинский. Его задержали при получении взятки в размере 400 тысяч долларов.

Кроме него, по этому делу задержали еще 4 человека: доверенное лицо заместителя министра, предпринимателя и двух его сообщников. В частности, предпринимателю Сергею Кривому, которого подозревают в организации предоставления взятки Лозинскому, уже принимали меру пресечения в виде содержания под стражей.