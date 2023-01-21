Лозинского уволят, – у Кубракова отреагировали на задержание главы Минразвития общин

В Министерстве инфраструктуры отреагировали на задержание Василия Лозинского. В ведомстве говорят, что чиновника уволят с должностей первого заместителя главы Министерства развития общин и исполняющего обязанности главы ведомства.

В Министерстве инфраструктуры говорят, что Минразвития общин полностью способствует расследованию, которое сейчас продолжается. Сам чиновник, задержанный на взятке, потеряет свой пост.

Обратите внимание НАБУ задержало исполняющего обязанности министра на взятке и подозревает в злоупотреблении властью

Кубраков отреагировал на задержание Лозинского

В Министерстве инфраструктуры сообщили, что вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков уже дал распоряжение подготовить необходимые документы для увольнения Василия Лозинского с занимаемой должности.

Василий Лозинский будет уволен с занимаемой должности. Соответствующее распоряжение о подготовке необходимых документов уже предоставлено Вице-премьер-министром по восстановлению Украины Александром Кубраковым,

– заявили в Мининфраструктуры.

Василий Лозинский в мае 2020 года стал первым заместителем тогдашнего главы Министерства развития общин Алексея Чернышева, а после того, как в ноябре 2022 года министр возглавил НАК "Нафтогаз", стал исполняющим обязанности главы ведомства.

Лозинского задержали

Вечером 21 января СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Лозинский, когда еще занимал должность заместителя Чернышева, получил взятку в размере 400 тысяч долларов. Это связано с закупкой генераторов.

Против чиновника возбудили уголовное дело сразу по двум статьям – о злоупотреблении властью или служебным положением, что повлекло тяжкие последствия и о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в большом размере.

Сообщается, что расследование дела продолжается с октября 2022 года. Чиновника задержали детективы НАБУ.