В Кировской области России поражен объект, обеспечивающий транзит западносибирской нефти на НПЗ

В воскресенье, 31 мая, жителям Кировской области России было неспокойно. В регионе функционирует ЛПДС "Лазарево" – именно этот объект оказался подвергся атаке.

Удар подтвердил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.

Что известно о поражении ЛВДС "Лазерево"?

По данным Стерненко, Силы обороны отработали по важному объекту оккупантов. Эта линейная производственно-диспетчерская станция используется для транспортировки сырой нефти из Западной Сибири на российские нефтеперерабатывающие заводы, а также для экспорта через Балтийское море, в частности через порт Приморск.

Она входит в систему магистральных нефтепроводов компании "Транснефть".

Объект расположен примерно в 1200 километрах от государственной границы. В сети появились первые кадры последствий удара. Над объектом поднимается густой столб черного дыма.

Напомним, что ночью 31 мая дроны также атаковали НПЗ в Саратове и Ростовской области страны-агрессорки. Ранее в ночь на 29 мая под удар попал Волгоградский нефтеперерабатывающий завод. Это уже не менее десятая атака на этот объект.

Перед этим Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных целей на территории России и на временно оккупированных территориях. По информации Генштаба, тогда был поражен, среди прочего, Туапсинский НПЗ в Краснодарском крае – это уже далеко не первый удар по этому предприятию.

Интересно, что по данным Bloomberg со ссылкой на российский Interfax, Москва рассматривает возможность ограничения экспорта дизельного топлива и авиационного топлива.

Подобные меры связывают с падением производства до многолетних минимумов на фоне проблем на внутреннем рынке горючего.