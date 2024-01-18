С какими жалобами на работу ТЦК обращаются чаще всего: Лубинец рассказал детали

В контексте принятия нового закона о мобилизации общество снова обсуждает работу ТЦК. Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, с какими жалобами обращаются к нему чаще всего.

Нардеп Егор Чернев считает, что новый законопроект об электронном учете буквально уберет ТЦК с улиц, ведь люди смогут уточнить свои данные онлайн. Это будет еще один инструмент для работников территориальных центров. Один у ТЦК уже есть – это рекомендации, которые им предоставили после первых вопиющих случаев задержания.

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Какие наиболее распространенные обращения по поводу нарушений со стороны ТЦК

Основной вопрос, поднимаемый гражданами Украины, — это несоответствие мандатов ТЦК. Это когда они требуют проверять документы, забирают документы и задерживают граждан Украины. У них таких прав нет, – рассказал омбудсмен.

Случаями, которые больше всего возмущают, Лубинец назвал те, когда работники ТЦК применяли физическую силу к гражданам.

Как омбудсмен реагирует на нарушение прав военнообязанных

Историй, когда людей силой запихивают в автобус и куда-то везут, немного. Системными они не являются.

Алгоритм действий, когда права военнообязанных нарушают:

омбудсмен открывает производство и направляет все запросы;

в некоторые ТЦК едет мониторинговая проверка;

если информация о злоупотреблении правами работниками ТЦК подтвердилась, омбудсмен поднимает этот вопрос на уровне руководства (это нужно, чтобы против ТЦК можно было открыть дисциплинарное производство).

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Повестку можно не ждать

Если вас интересует определенное подразделение, в котором вы хотите служить, можно обратиться к нему напрямую – через соцсети. А в ТЦК уже принести отношение, что определенное подразделение готово вас взять.

Также о вакансиях в армии можно узнать на четырех сайтах, участвующих в рекрутинговой кампании. Это thelobbyx.com, Work.ua, Robota.ua, Olx.ua.