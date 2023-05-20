Омбудсмен отметил, что согласился на встречу после продолжительных раздумий. Он озвучил свою позицию по поводу скандального отчета руководителю исследовательской работы, заместителю Регионального Директора Регионального Офиса Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии Денису Кривошееву.
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Лубинец заявил о потере репутации Amnesty International
Речь идет об отчете Amnesty International, в котором правозащитники обвинили ВСУ в том, что их боевая тактика угрожает населению Украины. Лубинец напомнил, что этот тезис моментально взяла на вооружение российская пропаганда.
Отметил, что Россия на 100% использовала этот отчет в своей пропаганде. Он стал самым позорным с начала российской агрессии, которая началась с 2014 года. Такого количества информационных вбросов негативного характера, которые мы получили как государство, еще не было,
– заявил он.
Лубинец подчеркнул, что Amnesty International, сравнив Украину с государством-агрессором, напрямую подыграли России.
"Ведь Россия начала эту позорную войну, ежедневно убивая наших граждан, а информация из отчета Amnesty International была использована именно против Украины и украинцев!", – заявил он.
Омбудсмен добавил, что после скандального отчета Amnesty International понесла репутационные потери, в результате чего ряды организации оставили авторитетные люди. Кроме того, доклады и отчеты организации теперь не столь неавторитетны.
Если после всех собранных отзывов, Amnesty International не сделает выводы и осознает, что между жертвой и агрессором нельзя ставить знак равно,
– сказал Лубинец.
Он призвал Amnesty International и другие работающие в Украине организации освещать подтвержденные факты, правдивую и проверенную информацию, и не поддаваться на российские провокации и информационные нарративы.
Как мир отреагировал на скандальный отчет Amnesty International
- Скандальный отчет Amnesty International вышел летом 2022 года. В Amnesty International заявили, что украинские военные якобы нарушают международное право, поскольку якобы зафиксировали случаи размещения техники ВСУ в жилых районах, в том числе в школах и больницах. Именно эту тактику использует Россия.
- Отчет правозащитников жестко осудили в Украине. Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что Украина не позволит порочить свою армию.
- Очень резко отреагировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он заявил о "фальшивом нейтралитете" со стороны представителей Amnesty International.
- На отчет отреагировал и Владимир Зеленский, упомянувший преступления российских террористов, которые они совершают каждый день в Украине. Однако их, по его словам, почему нет в отчетах некоторых международных организаций.
- В украинском офисе Amnesty International заверили, что не участвовали в подготовке скандального отчета по ВСУ. Доклад правозащитников осудили и страны Запада, среди которых Великобритания.