Омбудсмен отметил, что согласился на встречу после продолжительных раздумий. Он озвучил свою позицию по поводу скандального отчета руководителю исследовательской работы, заместителю Регионального Директора Регионального Офиса Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии Денису Кривошееву.

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Лубинец заявил о потере репутации Amnesty International

Речь идет об отчете Amnesty International, в котором правозащитники обвинили ВСУ в том, что их боевая тактика угрожает населению Украины. Лубинец напомнил, что этот тезис моментально взяла на вооружение российская пропаганда.

Отметил, что Россия на 100% использовала этот отчет в своей пропаганде. Он стал самым позорным с начала российской агрессии, которая началась с 2014 года. Такого количества информационных вбросов негативного характера, которые мы получили как государство, еще не было,

– заявил он.

Лубинец подчеркнул, что Amnesty International, сравнив Украину с государством-агрессором, напрямую подыграли России.

"Ведь Россия начала эту позорную войну, ежедневно убивая наших граждан, а информация из отчета Amnesty International была использована именно против Украины и украинцев!", – заявил он.

Омбудсмен добавил, что после скандального отчета Amnesty International понесла репутационные потери, в результате чего ряды организации оставили авторитетные люди. Кроме того, доклады и отчеты организации теперь не столь неавторитетны.

Если после всех собранных отзывов, Amnesty International не сделает выводы и осознает, что между жертвой и агрессором нельзя ставить знак равно,

– сказал Лубинец.

Он призвал Amnesty International и другие работающие в Украине организации освещать подтвержденные факты, правдивую и проверенную информацию, и не поддаваться на российские провокации и информационные нарративы.

Как мир отреагировал на скандальный отчет Amnesty International