Омбудсмен зазначив, що погодився на зустріч після тривалих роздумів. Він озвучив свою позицію щодо скандального звіту керівнику дослідницької роботи, заступнику Регіонального Директора Регіонального Офісу Amnesty International у Східній Європі та Центральній Азії Денису Крівошеєву.
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Лубінець заявив про втрату репутації Amnesty International
Мовиться про звіт Amnesty International, в якому правозахисники звинуватили ЗСУ в тому, що їхня бойова тактика загрожує населенню України. Лубінець нагадав, що цю тезу моментально взяла на озброєння російська пропаганда.
Зазначив, що Росія на 100% використала той звіт у своїй пропаганді. Він став найганебнішим від початку російської агресії, яка розпочалася з 2014 року. Такої кількості інформаційних вкидів негативного характеру, які ми отримали як держава, ще не було,
– заявив він.
Лубінець наголосив, що Amnesty International, порівнявши Україну з державою-агресором, напряму підіграли Росії.
"Адже Росія розпочала цю ганебну війну, щодня вбиваючи наших громадян, а інформація зі звіту Amnesty International була використана саме проти України та українців!", – заявив він.
Омбудсмен додав, що після скандального звіту Amnesty International зазнала репутаційних втрат, внаслідок чого лави організації залишили авторитетні люди. Крім того, доповіді й звіти організації тепер не настільки неавторитетні.
Якщо після всіх зібраних відгуків, Amnesty International не зробить висновки і усвідомить, що між жертвою та агресором не можна ставити знак дорівнює,
– сказав Лубінець.
Він закликав Amnesty International та інші організації, які працюють в Україні, висвітлювати підтверджені факти, правдиву та перевірену інформацію, і не піддаватися на російські провокації та інформаційні наративи.
Як світ відреагував на скандальний звіт Amnesty International
- Скандальний звіт Amnesty International вийшов влітку 2022 року. В Amnesty International заявили, що українські військові буцімто порушують міжнародне право, адже начебто зафіксували випадки розміщення техніки ЗСУ у житлових районах, зокрема у школах та лікарнях. Саме цю тактику використовує Росія.
- Звіт правозахисників жорстко засудили в Україні. Глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що Україна не дозволить паплюжити свою армію.
- Дуже різко відреагував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він заявив про "фальшивий нейтралітет" з боку представників Amnesty International.
- На звіт відреагував і Володимир Зеленський, який згадав злочини російських терористів, які вони вчиняють щодня в Україні. Однак їх, за його словами, чому немає у звітах деяких міжнародних організацій.
- В українському офісі Amnesty International запевнили, що не брали участі у підготовці скандального звіту про ЗСУ. Доповідь правозахисників засудили й країни Заходу, серед яких Британія.