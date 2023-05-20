Омбудсмен зазначив, що погодився на зустріч після тривалих роздумів. Він озвучив свою позицію щодо скандального звіту керівнику дослідницької роботи, заступнику Регіонального Директора Регіонального Офісу Amnesty International у Східній Європі та Центральній Азії Денису Крівошеєву.

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Лубінець заявив про втрату репутації Amnesty International

Мовиться про звіт Amnesty International, в якому правозахисники звинуватили ЗСУ в тому, що їхня бойова тактика загрожує населенню України. Лубінець нагадав, що цю тезу моментально взяла на озброєння російська пропаганда.

Зазначив, що Росія на 100% використала той звіт у своїй пропаганді. Він став найганебнішим від початку російської агресії, яка розпочалася з 2014 року. Такої кількості інформаційних вкидів негативного характеру, які ми отримали як держава, ще не було,

– заявив він.

Лубінець наголосив, що Amnesty International, порівнявши Україну з державою-агресором, напряму підіграли Росії.

"Адже Росія розпочала цю ганебну війну, щодня вбиваючи наших громадян, а інформація зі звіту Amnesty International була використана саме проти України та українців!", – заявив він.

Омбудсмен додав, що після скандального звіту Amnesty International зазнала репутаційних втрат, внаслідок чого лави організації залишили авторитетні люди. Крім того, доповіді й звіти організації тепер не настільки неавторитетні.

Якщо після всіх зібраних відгуків, Amnesty International не зробить висновки і усвідомить, що між жертвою та агресором не можна ставити знак дорівнює,

– сказав Лубінець.

Він закликав Amnesty International та інші організації, які працюють в Україні, висвітлювати підтверджені факти, правдиву та перевірену інформацію, і не піддаватися на російські провокації та інформаційні наративи.

Як світ відреагував на скандальний звіт Amnesty International