Луценко отреагировал на заинтересованность им спецслужбами США

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отреагировал на инициированное в США расследование, связанное с возможным вмешательством Киева в американские выборы. Он вспомнил о главе ОП Андрее Ермаке и экс-после США в Украине Мари Йованович.

Луценко заявил, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак создает ему проблемы в США. Зато Мари Йованович, по словам Луценко, якобы блокировала его расследование.

Кстати По делу Джулиани изъяли доказательства из электронных почт Луценко и Насирова, – СМИ

Экс-прокурор сказал, что Йованович имела "женские обиды"

Кроме того, экс-прокурор обвинил Йованович в "крышевании" фонда "Франклин Темплтон". По утверждению Луценко, этот фонд якобы отмывал 8 миллиардов долларов из денег беглого президента Виктора Януковича.

Луценко предположил, что Йованович не любила его за "женские обиды".

Луценко о разговоре Джулиани

Луценко рассказал, что в 2017 году имел резкий разговор с советником президента США Руди Джулиани.

Он позвонил через своих представителей, эдаких одесских мошенников. И начал на повышенных тонах кричать "открывайте немедленно дело" по Хантеру Байдену. Я сначала отшучивался, а потом перешел на грубые фразы,

– сказал Луценко.

Обратите внимание! Американские СМИ сообщали, что Федеральная прокуратура Нью-Йорка расследует причастность бывших и действующих украинских политиков к вмешательству в президентские выборы в США.

В частности, прокуроры обратили внимание на поездку Джулиани в ЕС в 2019 году. Тогда он встречался с депутатом Верховной Рады Андреем Деркачем, который сейчас находится под американскими санкциями. Следствие также изучает контакты Джулиани с украинскими бизнесменами.