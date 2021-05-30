Луценко заявив, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак створює йому проблеми в США. Натомість Марі Йованович, за словами Луценка, нібито блокувала його розслідування.

До речі У справі Джуліані вилучили докази з електронних пошт Луценка й Насірова, – ЗМІ

Експрокурор сказав, що Йованович мала "жіночі образи"

Крім того, експрокурор звинуватив Йованович в "кришуванні" фонду "Франклін Темплтон".За твердженням Луценка, цей фонд начебто відмивав 8 мільярдів доларів з грошей президента-втікача Віктора Януковича. Луценко припустив, що Йованович не любила його через "жіночі образи". Луценко про розмову Джуліані Луценко розповів, що у 2017 році мав різку розмову з радником президента США Руді Джуліані. Він подзвонив через своїх представників, таких собі одеських шахраїв. І почав на підвищених тонах кричати "відкривайте негайно справу по Хантеру Байдену". Я спочатку віджартовувався, а потім перейшов на грубі фрази,

– сказав Луценко.