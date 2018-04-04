Луценко – первый человек, который манипулирует криминальными делами, – Парасюк

Народный депутат Владимир Парасюк отметил, что Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко является первым человеком, который манипулирует криминальными делами.

Об этом он заявил в прямом эфире 24 Канала.

Читайте также: Заплеванные Луценко: как очистилась и обновилась Генпрокуратура

"Я бы аплодировал, если бы все это дело действительно независимо рассмотрела ГПУ. Но понятно, что Луценко – первый человек, который манипулирует криминальными делами, который использует ГПУ для своих определенных целей", – прокомментировал политик.

Он отметил, что, наверное, цели Луценко можно охарактеризовать как меркантильные.

"Сейчас мы в определенной патовой ситуации. И сказать, где правда, я думаю, что надо самим разбираться", – подытожил Парасюк.

Напомним, что в среду, 4 апреля, Верховная Рада вызвала руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника и генпрокурора Юрия Луценко на пленарное заседание.