В Раду пригласили руководителей САП, НАБУ и ГПУ

В среду, 4 апреля, Верховная Рада вызвала руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника и генпрокурора Юрия Луценко на пленарное заседание.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Андрей Парубий на пленарном заседании во вторник.

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В частности, от фракций поступило предложение пригласить на заседание парламента руководителей НАБУ, САП и ГПУ, после вопрос был подан на рассмотрение. Это предложение поддержали 247 депутатов из 150 необходимых голосов.

Было требование от фракций, чтобы мы на завтра, согласно ст. 6 и 34 регламента Верховной Рады, пригласили руководителя САП Назара Холодницкого и директора НАБУ Артема Сытника и генерального прокурора,

– заявил Андрей Парубий.

В результате Сытник, Холодницкий и Луценко должны появиться в Раде в среду, 4 апреля, в 12:00.

Напомним, 29 марта директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник признал факт сотрудничества НАБУ с Генпрокуратурой в деле против руководителя САП Назара Холодницкого. В пятницу, 30 марта, Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением об увольнении Холодницкого. Холодницкий уже отреагировал на такое решение Луценко.