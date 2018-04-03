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У Раду запросили керівників САП, НАБУ і ГПУ

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У ВР викликають керівників САП, ГПУ і НАБУ на пленарне засідання
У ВР викликають керівників САП, ГПУ і НАБУ на пленарне засідання / Фото з відкритих джерел

У середу, 4 квітня, Верховна Рада викликала керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника і генпрокурора Юрія Луценка на пленарне засідання.

Про це повідомив Голова Верховної Ради Андрій Парубій на пленарному засіданні у вівторок.

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Зокрема, від фракцій надійшла пропозиція запросити на засідання парламенту керівників НАБУ, САП і ГПУ, після чого він поставив питання на розгляд. Цю пропозицію підтримали 247 депутатів із 150 необхідних голосів.

Була вимога від фракцій, щоб ми на завтра, згідно зі ст.6 і 34 регламенту Верховної Ради, запросили керівника САП Холодницького Назара і директора НАБУ Ситника Артема і генерального прокурора,
– заявив Андрій Парубій.

У результаті – Ситник, Холодницький та Луценко мають з'явитися у Раді у середу, 4 квітня, о 12:00.

Нагадаємо, 29 березня директор Антикорупційного бюро Артем Ситник визнав факт співпраці НАБУ із Генпрокуратурою у справі проти керівника САП Назара Холодницького. У п’ятницю, 30 березня, Луценко звернувся до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням щодо звільнення Холодницького. Холодницький вже відреагував на таке рішення Луценка.

Теги: Новини України Новини політики Назар Холодницький Юрій Луценко Верховна Рада САП ГПУ НАБУ Андрій Парубій
Джерело: 24 канал
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