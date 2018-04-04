Луценко – перша людина, яка маніпулює кримінальними справами, – Парасюк

Народний депутат Володимир Парасюк зазначив, що Генеральний прокурор України Юрій Луценко є першою людиною, яка маніпулює кримінальними справами.

Про це він заявив у прямому ефірі 24 Каналу.

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"Я б аплодував, якщо б всю цю справу дійсно незалежно розглянула ГПУ. Але зрозуміло, що Луценко – перша людина, яка маніпулює кримінальними справами, яка використовує ГПУ для певних своїх цілей", – прокоментував політик.



Він зазначив, що напевне, цілі Луценка можна схарактеризувати як меркантильні.



"Зараз ми в певній патовій ситуації. І сказати де правда, я думаю, що треба самим розбиратись", – підсумував Парасюк.

Нагадаємо, що у середу, 4 квітня, Верховна Рада викликала керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника і генпрокурора Юрія Луценка на пленарне засідання.