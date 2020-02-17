Луценко – трагическая фигура, – экс-посол США о бывшем генпрокуроре Украины

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко – "трагической фигурой". В частности, это подтверждает скандал с Мари Йованович – бывшим послом Соединенных Штатов в Украине.

Именно Луценко устроил скандал с Йованович, об этом заявил экс-посол США в Украине Джон Хербст в интервью "Радио НВ".

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Он также добавил, что Луценко давал "неправильную информацию личном адвокату президента США Рудольфу Джулиани".

Луценко, на мой взгляд, трагическая фигура. ... Он был недоволен тем, что и американское посольство, и другие дипломаты, и другие западные государства не ценили, мягко говоря, его ведомство,

– сказал Хербст.

Отметим, Мари Йованович досрочно завершила работу в Киеве 20 мая 2019 года. Ряд СМИ указывают. что Дональд Трамп распорядился отозвать посла Йованович после жалоб своего адвоката Рудольфа Джулиани. Луценко, поддерживал контакты с Джулиани, часто критиковал Йованович.

Что известно о скандале Луценко – Йованович