Луценко – трагическая фигура, – экс-посол США о бывшем генпрокуроре Украины
Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко – "трагической фигурой". В частности, это подтверждает скандал с Мари Йованович – бывшим послом Соединенных Штатов в Украине.
Именно Луценко устроил скандал с Йованович, об этом заявил экс-посол США в Украине Джон Хербст в интервью "Радио НВ".
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Он также добавил, что Луценко давал "неправильную информацию личном адвокату президента США Рудольфу Джулиани".
Луценко, на мой взгляд, трагическая фигура. ... Он был недоволен тем, что и американское посольство, и другие дипломаты, и другие западные государства не ценили, мягко говоря, его ведомство,
– сказал Хербст.
Отметим, Мари Йованович досрочно завершила работу в Киеве 20 мая 2019 года. Ряд СМИ указывают. что Дональд Трамп распорядился отозвать посла Йованович после жалоб своего адвоката Рудольфа Джулиани. Луценко, поддерживал контакты с Джулиани, часто критиковал Йованович.
Что известно о скандале Луценко – Йованович
- Генпрокурор Юрий Луценко в комментарии американскому изданию The Hill заявил, что во время первой их встречи с Мари Йованович она предоставила ему список лиц, в отношении которых ГПУ не должна проводить никаких расследований. Далее Луценко рассказал, что ГПУ не получила 4 миллиона долларов, которые должно было выделить посольство США в Украине. Мол, эти средства были выделены, но "не получены".
- В Государственном департаменте США подчеркнули, что заявления генерального прокурора Украины "не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович".
- В своих показаниях (по делу процедуры импичмента Дональда Трампа) бывшая госпожа посол США в Украине Мари Йованович говорила, что Луценко "имел зуб" на посольство США в Украине, возглавляемое ею. Ведь, мол, американские дипломаты постоянно призывали его к очищению ГПУ. Поэтому, возможно, Луценко и распространил "неправдивую информацию" о списки неприкасаемых.