Луценко – трагічна постать, – експосол США про колишнього генпрокурора України
Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко є "трагічною постаттю". Зокрема, це підтверджує скандал із Марі Йованович – експосолкою Сполучених Штатів в Україні.
Саме Луценко влаштував скандал із Йованович, про це заявив експосол США в Україні Джон Гербст в інтерв'ю "Радіо НВ".
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Він також додав, що Луценко давав "неправильну інформацію особистому адвокату президента США Рудольфу Джуліані".
Луценко, на мій погляд, трагічна постать. … Він був незадоволений тим, що і американське посольство, і інші дипломати, і інші західні держави не цінували, м’яко кажучи, його відомство,
– сказав Гербст.
Зазначимо, Марі Йованович достроково завершила роботу в Києві 20 травня 2019 року. Низка ЗМІ вказують. що Дональд Трамп розпорядився відкликати посла Йованович після скарг свого адвоката Рудольфа Джуліані. Луценко, який підтримував контакти з Джуліані, часто критикував Йованович.
Що відомо про скандал Луценко – Йованович
- Генпрокурор Юрій Луценко у коментарі американському виданню The Hill заявив, що під час першої їхньої зустрічі з Марі Йованович вона надала йому список осіб, щодо яких ГПУ не має проводити жодних розслідувань. Далі Луценко розповів, що ГПУ не отримала 4 мільйони доларів, які мало б виділити посольство США в Україні. Мовляв, ці кошти були виділені, але "не отримані".
- У Державному департаменті США наголосили, що заяви генерального прокурора України "не відповідають дійсності та мають на меті послабити репутацію посла Йованович".
- У своїх свідченнях (у справі процедури імпічменту Дональда Трампа) колишня пані посол США в Україні Марі Йованович говорила, що Луценко "мав зуб" на посольство США в Україні, очолюване нею. Адже, мовляв, американські дипломати постійно закликали його до очищення ГПУ. Тому, можливо, Луценко й поширив "неправдиву інформацію" про списки недоторканних.