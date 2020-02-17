Луценко – трагічна постать, – експосол США про колишнього генпрокурора України

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко є "трагічною постаттю". Зокрема, це підтверджує скандал із Марі Йованович – експосолкою Сполучених Штатів в Україні.

Саме Луценко влаштував скандал із Йованович, про це заявив експосол США в Україні Джон Гербст в інтерв'ю "Радіо НВ".

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Він також додав, що Луценко давав "неправильну інформацію особистому адвокату президента США Рудольфу Джуліані".

Луценко, на мій погляд, трагічна постать. … Він був незадоволений тим, що і американське посольство, і інші дипломати, і інші західні держави не цінували, м’яко кажучи, його відомство,

– сказав Гербст.

Зазначимо, Марі Йованович достроково завершила роботу в Києві 20 травня 2019 року. Низка ЗМІ вказують. що Дональд Трамп розпорядився відкликати посла Йованович після скарг свого адвоката Рудольфа Джуліані. Луценко, який підтримував контакти з Джуліані, часто критикував Йованович.

Що відомо про скандал Луценко – Йованович