Луценко, Аваков и голоса избирателей: как Тимошенко и Порошенко начали войну

В Украине начались войны кандидатов – Юлия Тимошенко против Петра Порошенко и наоборот. Служба безопасности, подконтрольная действующему президенту, заявила, что разоблачила схему подкупа избирателей, во главе которой, по данным журналистов, стоит народный депутат от "Батькивщины".

Такие заявления могут быть реакцией на иск Юлии Тимошенко в суд – она обвинила "Солидарность" в том, что они хотят купить голоса 6 миллионов украинцев через специальную схему.

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21 февраля полиция задержала двоих агитаторов за кандидата в президенты Петра Порошенко. Они раздавали агитматериалы, как общественная организация, а не официально от штаба, работая за деньги.

Выяснилось, что они работают, как волонтеры от общественной организации, но в палатке вы можете увидеть, что она Петра Порошенко – это нарушение,

– сказал член партии "Рух новых сил" Владимир Гавриш.

Несколько таких вызовов по Украине фиксировали наблюдатели "Опоры". Они тоже говорили, что в будущем их сеть может стать плацдармом для подкупа избирателей.

"Опыт предыдущих выборов показывает, что такие соглашения об оплате агитационной деятельности становились основанием технологий материального стимулирования граждан", – подчеркнул наблюдатель сети "Опора" Александр Клюжев.

Оппонентка президента Юлия Тимошенко написала заявление о подготовке подкупа штабом Порошенко, и дала показания в МВД.



Сергей Березенко

По ее словам, такую сеть строит нардеп Сергей Березенко который отвергает обвинения.

Мне кажется, что это инспирируют кандидаты, у которых падает рейтинг, а способ его поднять – это атаковать кандидата, у которого он растет,

– прокомментировал ситуацию народный депутат Украины от "БПП" Сергей Березенко.

О том, что не позволит подкупать избирателей и проводить нечестную кампанию, заявил министр внутренних дел. Однако, на чрезмерное внимание полиции к своему кандидату пожаловались в штабе Петра Порошенко.

Без приглашения зашли сотрудники Козелецкой полиции – фактически сорвали тренинг. После этого многие люди, которые были членами УИК, сказали, что на них оказывалось давление сотрудников полиции, некоторые отказались вообще от этой работы,

– рассказал юридический советник штаба Порошенко Сергей Алексев.

Силовики наведались и к "батькивщине", правда, не полиция, а СБУ, ГБР и ГПУ. Проводили обыски дома у работников штаба Тимошенко. Заявили, что обнаружили пирамиду из подкупа избирателей. Обнародовали аудио- и видео переговоров, схему подкупа, и мол, это организовывали двое нардепов.

Как должна была работать "избирательная пирамида"? Попытка подкупа предусматривала формирование в избирательных округах так называемой "пирамиды": руководитель избирательного участка – "десятки" – "двадцатки", которые должны были обеспечить необходимое количество голосов в пользу конкретного кандидата. Для реализации этой схемы использовалась наличность, полученная незаконным путем. Средства на подготовку проекта и его создание предоставлялись еще до официального старта президентской избирательной кампании.

Журналисты сообщают, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, о том, что одним из этих нардепов может быть Валерий Дубиль. Он ситуацию не комментирует.



Валерий Дубиль

В документах, которые обнародовала СБУ, фигурирует фамилия нардепа Руслана Богдана. В "Батькивщине" ситуацию не комментируют, интересно, что СБУ и ГПУ, которые сегодня приходили с обысками к команде Тимошенко, это силовые органы, которые подчинены Петру Порошенко. Арсена Авакова же, который возглавляет МВД, неоднократно называли игроком на стороне Юлии Тимошенко.