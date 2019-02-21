Луценко, Аваков та голоси виборців: як Тимошенко та Порошенко почали війну

В Україні почалися війни кандидатів – Юлія Тимошенко проти Петра Порошенка та навпаки. Служба безпеки, підконтрольна чинному президенту заявила, що викрила схему підкупу виборців, на чолі якої, за даними журналістів, стоїть народний депутат від "Батьківщини".

Такі заяви можуть бути реакцією на позов Юлії Тимошенко до суду – вона звинуватила "Солідарність" в тому, що вони хочуть купити голоси 6 мільйонів українців через спеціальну схему.

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21 лютого поліція затримала двох агітаторів за кандидата в президенти Петра Порошенка. Вони роздавали агітматеріали, як громадська організація, а не офіційно від штабу, працюючи за гроші.

З'ясувалось, що вони працюють, як волонтери від громадської організації, але на палатці ви можете побачити, що вона Петра Порошенка – це є порушення,

– сказав член партії "Рух нових сил" Володимир Гавриш.

Кілька таких викликів по Україні фіксували спостерігачі "Опори". Вони теж говорили, що в майбутньому їх мережа може стати плацдармом для підкупу виборців.

"Досвід попередніх виборів засвідчує, що такі угоди про оплату агітаційної діяльності ставали підставою технологій матеріального стимулювання громадян", – наголосив спостерігач мережі "Опора" Олександр Клюжев.

Опонентка президента Юлія Тимошенко написала заяву про підготовку підкупу штабом Порошенка, і дала свідчення в МВС.



Сергій Березенко

За її словами, таку мережу будує нардеп Сергій Березенко який відкидає звинувачення.

Мені здається, що це інспірують кандидати в яких падає рейтинг, а спосіб його підняти – це атакувати кандидата в якого він росте,

– прокоментував ситуацію народний депутат України від "БПП" Сергій Березенко.

Про те, що не дозволить підкуповувати виборців і проводити нечесну кампанію заявив Міністр внутрішніх справ. Проте на надмірну увагу поліції до свого кандидата поскаржились в штабі Петра Порошенка.

Без запрошення зайшли співробітники Козелецької поліції – фактично зірвали тренінг. Після цього багато людей, які були членами ДВК, сказали, що на них чинився тиск працівників поліції, дехто відмовився взагалі від цієї роботи,

– розповів юридичний радник штабу Порошенка Сергій Алєксєв.

Силовики навідались і до "Батьківщини", щоправда, не поліція, а СБУ, ДБР та ГПУ. Проводили обшуки вдома у працівників штабу Тимошенко. Заявили, що виявили піраміду з підкупу виборців. Оприлюднили аудіо і відеопереговорів, схему підкупу, і мовляв, це організовували двоє нардепів.

Як мала працювати "виборча піраміда"?

Спроба підкупу передбачала формування у виборчих округах так званої "піраміди": керівник виборчої дільниці – "десятки" – "двадцятки", які мали забезпечити необхідну кількість голосів на користь конкретного кандидата. Для реалізації цієї схеми використовувалася готівка, отримана незаконним шляхом. Кошти на підготовку проекту та його створення надавалися ще до офіційного старту президентської виборчої кампанії.

Журналісти повідомляють, посилаючись на джерела в правоохоронних органах про те, що одним з цих нардепів може бути Валерій Дубіль. Він ситуацію не коментує.



Валерій Дубіль

В документах, які оприлюднила СБУ фігурує прізвище нардепа Руслана Богдана. В "Батьківщині" ситуацію не коментують, цікаво, що СБУ та ГПУ, які сьогодні приходили з обшуками до команди Тимошенко, це силові органи підпорядковані Петру Порошенку. Арсена Авакова ж, який очолює МВС, неодноразово називали гравцем на боці Юлії Тимошенко.