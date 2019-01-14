Луценко не подписал представление САП о снятии неприкосновенности с Ярослава Дубневича: причина

Генеральная прокуратура Украины вернула в Специализированную антикоррупционную прокуратуру представление о снятии неприкосновенности с депутата Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Ярослава Дубневича. Анализ представления, как утверждают в ГПУ, выявил существенные недостатки.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook спикер генерального прокурора Лариса Сарган.

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По ее словам, в ГПУ обнаружили, что подготовленное прокурорами САП представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Ярослава Дубневича не соответствует требованиям регламента Рады.

В представлении имеющиеся утверждения по организации Дубневичем преступной схемы завладения средствами, которые не подтверждаются, являются сомнительными или могут быть легко опровергнуты,

– отметила Сарган.

Отсюда ГПУ сделала выводы, что представление САП требует существенной доработки с предоставлением доказательств, которые бы бесспорно подтверждали сделанные следствием выводы, а не, наоборот, ставили их под сомнение. Иначе сторона защиты будет иметь полное право заявить, что такие выводы являются предвзятыми, или вообще являются предположениями.

Если САП устранит указанные недостатки, генпрокурор Юрий Луценко подпишет представление и направит его в Верховную Раду. В самой Антикоррупционной прокуратуре ситуацию пока не комментировали.

Почему Ярослава Дубневича хотят лишить неприкосновенности?Осенью 2016 года обнародованные декларации народных депутатов Украины братьев Богдана и Ярослава Дубневичей вызвали резонанс у общественности, ведь в них указывались огромные суммы наличных денег и безумное количество зарегистрированного на них и членов их семей недвижимого имущества. У правоохранителей возникли подозрения в незаконном обогащении. НАБУ и СБУ сейчас расследуют несколько уголовных дел, в которых фигурируют должностные лица "Укрзализныци" и компании братьев Дубневичей. В частности, относительно хищения газа на сумму более 1,4 миллиарда гривен. В начале апреля 2017 года НАБУ провело обыски в офисах компаний, принадлежащих Дубневичам. Наконец, в декабре 2018 года руководитель САП Назар Холодницкий передал генпрокурору Юрию Луценко для внесения в парламент представление о снятии неприкосновенности с народного депутата от БПП Ярослава Дубневича.