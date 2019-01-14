17:59
14 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПОЖАР НА ХИМЗАВОДЕ В КАЛУШЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Артиллерист Путин. Владирим Бессмертный
      Вєсті Кремля
      19:32, 12 января
      Вести.UA. Жир: Сюрприз под елку. Религиозная ответочка Ляшко
      Вєсті.UA
      18:47, 12 января
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, 11 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 1
      Згадати все
      12:22, 12 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОЖАР НА ХИМЗАВОДЕ В КАЛУШЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС

      Луценко не подписал представление САП о снятии неприкосновенности с Ярослава Дубневича: причина

      27 Читати новину українською
      Ярослав Дубневич
      Ярослав Дубневич / Фото из открытых источников

      Генеральная прокуратура Украины вернула в Специализированную антикоррупционную прокуратуру представление о снятии неприкосновенности с депутата Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Ярослава Дубневича. Анализ представления, как утверждают в ГПУ, выявил существенные недостатки.

      Об этом сообщила на своей странице в Facebook спикер генерального прокурора Лариса Сарган.

      Читайте также: Короли наличных: как Дубневичи "сколотили" свое многомиллионное состояние – впечатляющее видео

      По ее словам, в ГПУ обнаружили, что подготовленное прокурорами САП представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Ярослава Дубневича не соответствует требованиям регламента Рады.

      В представлении имеющиеся утверждения по организации Дубневичем преступной схемы завладения средствами, которые не подтверждаются, являются сомнительными или могут быть легко опровергнуты,
      – отметила Сарган.

      Отсюда ГПУ сделала выводы, что представление САП требует существенной доработки с предоставлением доказательств, которые бы бесспорно подтверждали сделанные следствием выводы, а не, наоборот, ставили их под сомнение. Иначе сторона защиты будет иметь полное право заявить, что такие выводы являются предвзятыми, или вообще являются предположениями.

      Если САП устранит указанные недостатки, генпрокурор Юрий Луценко подпишет представление и направит его в Верховную Раду. В самой Антикоррупционной прокуратуре ситуацию пока не комментировали.

      Почему Ярослава Дубневича хотят лишить неприкосновенности?Осенью 2016 года обнародованные декларации народных депутатов Украины братьев Богдана и Ярослава Дубневичей вызвали резонанс у общественности, ведь в них указывались огромные суммы наличных денег и безумное количество зарегистрированного на них и членов их семей недвижимого имущества. У правоохранителей возникли подозрения в незаконном обогащении. НАБУ и СБУ сейчас расследуют несколько уголовных дел, в которых фигурируют должностные лица "Укрзализныци" и компании братьев Дубневичей. В частности, относительно хищения газа на сумму более 1,4 миллиарда гривен. В начале апреля 2017 года НАБУ провело обыски в офисах компаний, принадлежащих Дубневичам. Наконец, в декабре 2018 года руководитель САП Назар Холодницкий передал генпрокурору Юрию Луценко для внесения в парламент представление о снятии неприкосновенности с народного депутата от БПП Ярослава Дубневича.

      ЖУРНАЛИСТСКИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БРАТЬЕВ ДУБНЕВИЧЕЙ​
      •  
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Коррупция Дубневич Ярослав Васильевич САП ГПУ
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук