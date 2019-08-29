Луценко поделился планами на будущее: в дальнейшем без политики – фото и видео

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который уже подал заявление на увольнение, рассказал о своих планах на будущее. Он хочет заняться поддержкой украинской книги. Впрочем, и в дальнейшем будет оставаться прокурором.

Кроме того, действующий генпрокурор уже договорился со своим преемником Русланом Рябошапкой, что после принятия его кандидатуры Верховной Радой, они проведут встречу, чтобы передать дела, рассказал Луценко в комментарии журналистам в кулуарах парламента.

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Думаю, что лично я в ближайшее время займусь здоровьем, спортом и, возможно, организую благотворительный фонд в поддержку украинской книги. Политика пока меня не зовет,

– отметил Юрий Луценко.



Юрий Луценко с вероятным преемником Русланом Рябошапкой / фото 24 канала

Он также подчеркнул, что практически весь политический цикл в Украине "уже исчерпан". К тому же, генпрокурор поделился прогнозом учитывая сегодняшние решения парламента, даже местные выборы уже можно считать пройденным этапом.

Примечательно, что Луценко останется прокурором после отставки с поста главы ГПУ. "Уволить меня сможет только новый генпрокурор, но это невозможно, пока против меня рассматривает дела КДКП", – пояснил он.

азговор Луценко с журналистами в кулуарах Рады: смотрите видео

Что известно о смене Генерального прокурора Украины?​

В первый день работы Верховной Рады Украины ІХ созыва Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление об увольнении.



Наиболее вероятным преемником Луценко был назван Руслан Рябошапка. Впоследствии его кандидатуру на рассмотрение Верховной Рады подал Президент Украины Владимир Зеленский.