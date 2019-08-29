Луценко поділився планами на майбутнє: надалі без політики – фото і відео

Генеральний прокурор України Юрій Луценко, який вже подав заяву на звільнення, розповів про свої плани на майбутнє. У подальшому Луценко хоче зайнятися підтримкою української книжки.

Крім того, чинний генпрокурор вже домовився зі своїм наступником Русланом Рябошапкою, що після ухвалення його кандидатури Верховною Радою, вони проведуть зустріч, аби передати справи, розповів Луценко у коментарі журналістам в кулуарах парламенту.

До слова: Зеленський запропонував призначити Рябошапку генпрокурором

Думаю, що особисто я найближчим часом займуся здоров'ям, спортом і, можливо, організую благодійний фонд на підтримку української книжки. Політика поки мене не кличе,

– зазначив Юрій Луценко.



Юрій Луценко з імовірним наступником Русланом Рябошапкою / фото 24 каналу

Він також підкреслив, що практично весь політичний цикл в україні "вже вичерпано". До того ж, генпрокурор поділився прогнозом, що з огляду на сьогоднішні рішення парламенту, навіть місцеві вибори вже можна вважати пройденим етапом.

Розмова Луценка з журналістами у кулуарах Ради: дивіться відео

Що відомо про зміну Генерального прокурора України?У перший день роботи Верховної Ради України ІХ скликання Генеральний прокурор України Юрій Луценко написав заяву про звільнення.



Найімовірнішим наступником Луценка був названий Руслан Рябошапка. Згодом його кандидатуру на розгляд Верховної Ради подав Президент України Володимир Зеленський.