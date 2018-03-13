Луценко расставил все точки над "і" относительно дела Саакашвили

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что ранее лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили находился в Украине на законных основаниях, поскольку уголовная ответственность за незаконное пересечение границы с него была снята еще во времена Януковича, однако затем он обратился в Верховную Раду с ходатайством о ее возобновлении.

Такое заявление он сделал в эфире телеканала ZIK.

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Как подчеркнул глава ГПУ, бывший глава Одесской ОГА находился в Украине на незаконных основаниях, поскольку ему отказали в политическом убежище и подтвердили потерю гражданства.

"В этой ситуации, фактически, существуют два процесса. Первый – статус господина Саакашвили, а второй – уголовные дела, которые были возбуждены против него. Хочу напомнить, что он незаконно пересек границу. Отмечу, что во времена Януковича была снята уголовная ответственность за это правонарушение, что вообще является абсурдом для воюющей страны", — убеждает Луценко.

Как отметил генпрокурор, именно поэтому он обратился к Верховной Раде с вопросом о возобновлении уголовной ответственности за незаконное пересечение границы.

Все судебные инстанции установили, что Михеил Саакашвили сделал это незаконно. Ему было отказано в ходатайстве о политическом убежище или других статусах защиты Украины. Таким образом, он стал нелегальным мигрантом. В таких случаях Государственная миграционная служба по отношению ко всем людям должна действовать согласно закону – должна быть проведена реадмиссия в страну, из которой он прибыл, депортация в страну по его выбору или экстрадиция, если есть такой запрос. Миграционная служба совместно с пограничниками совершили реадмиссию. Генпрокуратура к этому не имеет никакого отношения. Мы не можем ее ни ускорить, ни остановить, ни отменить. Это их компетенция,

— констатирует генпрокурор.

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По словам Луценко, сейчас Саакашвили находится под арестом, и это имеет приоритет, а раньше его выслать из страны не было возможности.

"Почему Саакашвили так и не арестовали? Потому что он начал ходить к следователю и дал все необходимые показания, которые следователь тогда требовал. Закончилась мера пресечения, и мы, не планировали дальше с ним следственных действий, которые не ходатайствовали о продлении меры пресечения", — добавил глава Генпрокуратуры.

Напомним, 12 февраля работники ГПСУ ворвались в ресторан "Сулугуни" в Киеве, задержали там Саакашвили и отправили его чартерным самолетом в Варшаву. В ведомстве пояснили, что Саакашвили находился в Украине незаконно, поэтому его отправили в страну, откуда он нелегально прибыл. Впоследствии было принято решение запретить ему въезд на территорию Украины сроком на три года – до 13 февраля 2021 года.