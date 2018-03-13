Луценко розставив усі крапки над "і" щодо справи Саакашвілі

Генеральний прокурор України Юрій Луценко стверджує, що раніше лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі перебував в Україні на законних підставах, оскільки кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону з нього було знято ще за часів Януковича, однак опісля він звернувся до Верховної Ради з клопотанням про її відновлення.

Таку заяву він зробив у ефірі телеканалу ZIK.

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Як підкреслив очільник ГПУ, колишній очільник Одеської ОДА перебував в Україні на незаконних підставах, оскільки йому відмовили у політичному притулку та підтвердили втрату громадянства.

"У цій ситуації, фактично, існують два процеси. Перший – статус пана Саакашвілі, а другий – кримінальні справи, які було порушено проти нього. Хочу нагадати, що він незаконно перетнув кордон. Відзначу, що за часів Януковича було знято кримінальну відповідальність за це правопорушення, що взагалі є абсурдом для воюючої країни", — переконує Луценко.

Як зауважив генпрокурор, саме тому він звернувся до Верховної Ради з питанням про відновлення кримінальної відповідальності за незаконний перетин кордону.

Всі судові інстанції встановили, що Міхеїл Саакашвілі зробив це незаконно. Йому було відмовлено у клопотанні про політичний притулок або інші статуси захисту України. Таким чином, він став нелегальним мігрантом. У таких випадках Державна міграційна служба до всіх людей повинна діяти відповідно до закону – має бути проведено реадмісію в країну, з якої він прибув, депортацію в країну за його вибором або екстрадицію, якщо є такий запит. Міграційна служба спільно з прикордонниками здійснили реадмісію. Генпрокуратура до цього не має жодного стосунку. Ми не можемо її ні прискорити, ні зупинити, ні скасувати. Це їхня компетенція,

— констатує генпрокурор.

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За словами Луценка, зараз Саакашвілі перебуває під арештом, і це має пріоритет, а раніше його вислати з країни не було можливості.

"Чому Саакашвілі так і не заарештували? Тому що він почав ходити до слідчого та дав усі необхідні свідчення, які слідчий тоді вимагав. Закінчився запобіжний захід, і ми, не планували далі з ним слідчих дій, які не клопотали про продовження запобіжного заходу", — додав голова Генпрокуратури.