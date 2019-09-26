Луценко встал на защиту Байдена-младшего: в Украине он ничего не нарушал

Со стороны украинского законодательства Хантер Байден ничего не нарушал. А вот в компании Burisma, где он работал, закон нарушали еще до его прихода.

В то же время, за время его пребывания в должности американские следователи ни разу не прилетали в Украину. Об этом бывший генпрокурор рассказал в комментарии The Washington Post.

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С точки зрения украинского законодательства он ничего не нарушал. Хантер Байден не может нести ответственность за нарушение законов руководством Burisma, которые произошли за два года до его прибытия,

– подчеркнул он.

Внимание! Адвокат Трампа Рудольф Джулиани утверждает: Хантер Байден был причастен к масштабной коррупционной схеме в Украине на протяжении всех 5 лет своей работы в украинской газовой компании Burisma.

В то же время, Луценко отметил, что по делу о возможном вмешательстве в выборы в США 2016 года были определенные признаки преступления.

"Если говорить об украинском заговоре, я думаю, что были признаки такого типа вмешательства", – сказал он.

Луценко также рассказал, что встречался с Джулиани зимой 2019-го. По его словам, их встреча состоялась в Нью-Йорке, а разговор был долгим, в ходе которой был "только обмен информацией".

Что известно об "украинском скандале" в Вашингтоне?

В июле во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этому причастен сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена, Хантер Байден. Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг соперника Трампа, что считают вмешательством в президентскую гонку.

Из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Полный текст на русском языке – читайте здесь. Стенограмма беседы американского и украинского президента свидетельствует, что Дональд Трамп все же говорил Владимиру Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена.

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26 сентября был опубликован также текст жалобы на действия Дональда Трампа. Да, там говорится, что глава Белого дома во время разговора с Зеленским просил:

инициировать или продолжить расследование деятельности в Украине экс-вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера Байдена; помочь в предполагаемом раскрытии, что подозрения о российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году были инициированы из Украины, с конкретной просьбой; встретиться или поговорить с двумя лицами, которых президент открыто называет своими личными представителями по этим вопросам, господином Рудольфом Джулиани и генпрокурором Барром, которых президент Трамп несколько раз упоминает в паре.

Полный текст жалобы на русском языке читайте здесь.