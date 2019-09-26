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      Луценко став на захист Байдена-молодшого: в Україні він не порушував нічого

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      Юрій Луценко
      Юрій Луценко / Getty images

      З боку українського законодавства Гантер Байден нічого не порушував. А ось в компанії Burisma, де він працював, закон порушували ще до його приходу.

      Водночас, за час його перебування на посаді американські слідчі жодного разу не навідувалися в Україну. Про це колишній генпрокурор розповів в коментарі The Washington Post.

      Актуально: Докір Меркель і "свій" прокурор: суперечливі моменти розмови Трампа і Зеленського

      З точки зору українського законодавства він нічого не порушував. Гантер Байден не може нести відповідальність за порушення законів керівництвом Burisma, які сталися за два роки до його прибуття,
      – наголосив він.

      Увага! Адвокат Трампа Рудольф Джуліані стверджує: Гантер Байден був причетний до масштабної корупційної схеми в Україні впродовж усіх 5-ти років своєї роботи в українській газовій компанії Burisma.

      Водночас, Луценко зазначив, що у справі про можливе втручання у вибори в США 2016 року були певні ознаки злочину.

      "Якщо говорити про українську змову, я думаю, що були ознаки такого типу втручання", – сказав він.

      Луценко також розповів, що зустрічався з Джуліані взимку 2019-го. За його словами, їх зустріч відбулася у Нью-Йорку, а розмова була довгою, в ході якої був "лише обмін інформацією".

      Що відомо про "український скандал" у Вашингтоні?

      У липні під час телефонної розмови Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цього причетний син головного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена, Гантер Байден. Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг суперника Трампа, що вважають втручанням у президентські перегони.

      Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

      25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом. Повний текст українською мовою – читайте тут. Стенограма розмови американського і українського президента засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.

      Читайте також: Скандальна розмова Трампа та Зеленського: що показала стенограма

      26 вересня був опублікований також текст скарги на дії Дональда Трампа. Так, там йдеться про те, що глава Білого дому під час розмови з Зеленським просив:

      1. ініціювати чи продовжити розслідування щодо діяльності в Україні ексвіцепрезидента Джо Байдена та його сина Гантера Байдена;
      2. допомогти у ймовірному розкритті, що підозри про російське втручання у вибори президента США у 2016 році були ініційовані з України, з конкретним проханням;
      3. зустрітись або поговорити з двома особами, яких президент відкрито називає своїми особистими представниками з цих питань, паном Рудольфом Джуліані та генпрокурором Барром, яких президент Трамп кілька разів згадує у парі.

      Повний текст скарги українською мовою читайте тут.

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      Теги: Новини політики Телефонна розмова Зеленського і Трампа Дональд Трамп Імпічмент Трампа Юрій Луценко
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