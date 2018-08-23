Луценко вызвал Холодницкого из отпуска

Генеральный прокурор Юрий Луценко поручил выйти на работу в четверг, 23 августа, главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому, который должен был быть в отпуске до 13 сентября.

Об этом сообщил сайт "РБК-Украина".

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Холодницкий подтвердил, что вышел из отпуска. По его словам, он уже на работе и выполняет обязанности. Как отмечено в ведомстве, руководителя САП из отпуска вызвал генпрокурор Украины. Сейчас стало известно, что Луценко и Холодницкий уже провели рабочее совещание.

Пока есть две версии, почему Холодницкого отозвали из отпуска. В частности, из-за жалоб детектива НАБУ на действия одного из прокуроров САП относительно закрытия производства по делу "рюкзаков", в отношении сына Министра внутренних дел Александра Авакова и бывшего заместителя главы МВД Сергея Чеботаря. Ведь в этой ситуации, согласно закону, решение должен принять кто-то из верхушки САП, в частности Холодницкий, а не генпрокурор.

Также второй причиной стало то, что следствие под процессуальным руководством ГПУ вышло на чиновника категории "А". Отметим, что чиновники этой категории входят под исключительную подследственность НАБУ и САП.

После решения этих вопросов Холодницкий сможет продолжить отдых.

Напомним, накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко подписал выговор Сереге Холодницкому.