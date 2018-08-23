Луценко викликав Холодницького з відпустки

Генеральний прокурор Юрій Луценко доручив вийти на роботу у четвер, 23 серпня, главі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому, який мав бути у відпустці до 13 вересня.

Про це повідомив сайт "РБК-Україна".

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Холодницький підтвердив, що вийшов із відпустки. За його словами, він уже на роботі й виконує обов'язки. Як зазначено у відомстві, керівника САП з відпустки викликав генпрокурор України. Наразі стало відомо, що Луценко і Холодницький вже провели робочу нараду.

Поки є дві версії, чому Холодницкого відкликали з відпустки. Зокрема, через скарги детектива НАБУ на дії одного з прокурорів САП щодо закриття виробництва по справі "рюкзаків", щодо сина Міністра внутрішніх справ Олександра Авакова і колишнього заступника голови МВД Сергія Чоботаря. Адже у цій ситуації, згідно із законом, рішення повинен ухвалити хтось із верхівки САП, зокрема Холодницький, а не генпрокурор.

Також другою причиною стало те, що слідство під процесуальним керівництвом ГПУ вийшло на чиновника категорії "А". Зазначимо, що чиновники цієї категорії входять під виключну підслідність НАБУ і САП.

Після вирішення цих питань Холодницький зможе продовжити відпочинок.

Нагадаємо, напередодні генпрокурор України Юрій Луценко підписав догану Назару Холодницькому.