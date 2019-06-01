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      Луценко заявил об отражении рейдерской атаки на Киевщине

      29 Читати новину українською
      Юрий Луценко
      Юрий Луценко / Getty Images

      Силами Генпрокуратуры и полиции 31 мая удалось отбить рейдерскую атаку на 18-тысячный город на Киевщине. Он стал объектом мошенников, черных нотариусов и "титушек".

      Злоумышленников удалось задержать, а также арестовать имущество, сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

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      Но это еще раз свидетельствует о необходимости изменений в законодательство о регистрационных функциях, которых мы с министром юстиции добиваемся уже второй год,
      – отметил глава ГПУ.

      Он также опубликовал видео, в котором рассказал, что лучшим методом борьбы с коррупцией в Украине, является "закрывать" источники коррупции, а не только сажать самих коррупционеров.

      По данным Луценко, за последние 3 года в Украине было принято 2876 приговоров в отношении коррупционеров и возвращено от них в госбюджет 125 миллиардов гривен.

      Генпрокурор назвал 4 коррупционных источника, которые, по его мнению, удалось "прикрыть" в последние годы. Это – злоупотребления в сфере государственных закупок, в сфере "Нафтогаза", хищения НДС, полученного за экспортные контракты, а также непрозрачный доступ к лицензиям.

      Однако остались еще 3 большие проблемы, которые вызывают коррупцию: слишком много предприятий государственного сектора, таможня, 30% доходов от которой находится в тени и рейдерство.

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Полиция Коррупция Новости Киева Криминальные новости Юрий Луценко ГПУ
      Источник: 24 канал
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