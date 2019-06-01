Луценко заявил об отражении рейдерской атаки на Киевщине

Силами Генпрокуратуры и полиции 31 мая удалось отбить рейдерскую атаку на 18-тысячный город на Киевщине. Он стал объектом мошенников, черных нотариусов и "титушек".

Злоумышленников удалось задержать, а также арестовать имущество, сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

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Но это еще раз свидетельствует о необходимости изменений в законодательство о регистрационных функциях, которых мы с министром юстиции добиваемся уже второй год,

– отметил глава ГПУ.

Он также опубликовал видео, в котором рассказал, что лучшим методом борьбы с коррупцией в Украине, является "закрывать" источники коррупции, а не только сажать самих коррупционеров.

По данным Луценко, за последние 3 года в Украине было принято 2876 приговоров в отношении коррупционеров и возвращено от них в госбюджет 125 миллиардов гривен.

Генпрокурор назвал 4 коррупционных источника, которые, по его мнению, удалось "прикрыть" в последние годы. Это – злоупотребления в сфере государственных закупок, в сфере "Нафтогаза", хищения НДС, полученного за экспортные контракты, а также непрозрачный доступ к лицензиям.

Однако остались еще 3 большие проблемы, которые вызывают коррупцию: слишком много предприятий государственного сектора, таможня, 30% доходов от которой находится в тени и рейдерство.