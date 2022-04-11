Луч и Южное: языковой омбудсмен заявил о необходимости переименовать некоторые населенные пункты

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил о необходимости переименовать населенные пункты, у которых есть русскоязычный характер.

Решение об изменениях географических названий принимает парламент

Языковой омбудсмен отметил, что инициативы о переименовании населенных пунктов должны быть за местными общинами. По их инициативе должны состояться заседания топонимических комиссий.

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По результатам этих заседаний нужно отправить письмо Верховной Раде, поскольку решение об изменениях географических названий принимает парламент.

Тарас Кремень отметил, что еще в 2021 году он выступил с инициативой о переименовании нескольких украинских городов, названия которых носят русскоязычный характер.

Речь шла исключительно о населенных пунктах, возникших или русифицированных в советскую эпоху. Это Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Переводчиково, Луч, Первомайск и многие другие,

– сказал языковой омбудсмен.

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