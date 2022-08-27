Лучевая болезнь и облученная пища: ученый опроверг популярные "ядерные" мифы
Если и произойдет ядерная катастрофа, нужно сразу включить средства связи – там будет вся необходимая информация. Следует минимизировать свое пребывание на улице, если вы вернулись домой, то нужно тщательно умыться с мылом.
Об этом 24 каналу рассказал кандидат химических наук и преподаватель химии в атмосферной школе Глеб Репич. Он также отметил, что получить острую лучевую болезнь достаточно сложно – нужно получить дозу облучения минимум в 70 рентген.
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Вообще такая болезнь может начать развиваться, если доза облучения достигает 100 рентген однократно. Такой фон может угрожать только тем, кто находится рядом с реактором,
– отмечает кандидат химических наук.
Из негатива Глеб Репич добавляет, что есть хроническая лучевая болезнь, поэтому с зараженной территории нужно как можно быстрее эвакуироваться.
Какую пищу можно употреблять в случае ядерной катастрофы
"Что касается запретов в питании во время ядерной угрозы – нельзя есть то, что было на улице. Если вы живете в радиусе, где выпали радиоактивные осадки и у вас растут овощи на огороде, такие продукты категорически нельзя употреблять", – предостерегает специалист.
Относительно воды Репич объясняет, что нельзя быть уверенным на 100%, что вода из крана – безопасна. Следовательно, стоит сделать запасы в квартире, а пищу хранить в герметичных контейнерах.
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