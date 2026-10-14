"Лучше, чем атаки": Зеленский заявил о готовности к любому варианту прекращения огня

Украина готова рассмотреть любые варианты прекращения огня. Зеленский также заверил в готовности страны возобновить переговорный процесс.

С момента начала полномасштабного вторжения дипломатический путь рассматривается как альтернатива боевым действиям. Об этом президент Украины заявил в начале встречи с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом.

Зеленский о перемирии

Мы готовы к любому варианту прекращения огня. Мы неоднократно подчеркивали – и президенту Трампу, и всем другим странам, – что с самого начала российской оккупации мы готовы остановить эту войну, сесть за стол переговоров и вести диалог, ведь это лучше, чем атаки,

– подчеркнул Зеленский.

В ходе переговоров с британским премьером Зеленский также выразил намерение отдельно поднять вопрос о передаче Украине разведывательных данных.

Имею в виду немало неожиданностей, которых не ожидаешь в условиях настоящего партнерства, а мы рассчитываем именно на партнерство с Соединенными Штатами. Мы просто хотим быть откровенными, четкими и оставаться сильными партнерами,

– отметил президент Украины.

Позиция МИД Украины

Со своей стороны министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул необходимость и заинтересованность в активизации трехсторонних переговоров, а также в поддержании динамики мирного процесса с привлечением США.

Кроме того, дипломат сообщил о контактах с союзниками по поводу перемирия

Украина готова к перемирию, в частности энергетическому. Обсуждаем этот вопрос с партнерами. Имеем полную поддержку всех наших действий со стороны ключевых партнеров,

– констатировал Андрей Сибига.

Напомним, премьер Великобритании заявил о намерении способствовать возобновлению отношений между Вашингтоном и Киевом. В то же время, Бернем заверил, что в ближайшее время Лондон анонсирует дополнительную военную и финансовую поддержку для Украины.