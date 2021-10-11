Лучше, чтобы Третьякова сдала мандат, – коллеги Полякова настроены решительно из-за оскорбления

После смерти нардепа Антона Полякова вляпалась в скандал "слуга народа" Галина Третьякова, назвав коллегу "врагом". Это спровоцировало радикальные настроения в Верховной Раде.

В частности, группа "За майбутнє" хочет, чтобы Третьякова сдала депутатский мандат. Об этом в эфире 24 канала сказал член группы Тарас Батенко.

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На слова Третьяковой не будут закрывать глаза

По словам Батенко, настроения в Раде очень радикальные. Также осуждает поступок Третьяковой и общество.

"Я имею в виду радикальные словесно, никто не хочет допускать крайности", – обїяснил Батенко.

Лучше всего для нас и для всех было бы, если бы госпожа Третьякова сдала депутатский мандат. Мы предполагаем, что она этого не сделает, поэтому направили обращение с подписями всех депутатских фракций и групп на имя новоизбранного главы Рады с требованием отозвать Третьякову с должности главы комитета. Это в его компетенции. Тарас Батенко Нардеп, член депутатской группы "За Майбутнє"

Депутаты категорически будут настаивать, чтобы вынести этот вопрос на повестку дня.

Батенко рассказал о настроении коллег после высказывания Третьяковой: видео

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